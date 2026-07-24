Evalúan autoridades los daños causados por fuerte tromba y lluvia en Sabinas, Coahuila

El balance inicial de las autoridades no reportó personas lesionadas, aunque continuaba el recorrido este viernes para determinar la magnitud total de las pérdidas.

SABINAS, COAH.- Una tormenta acompañada de lluvia intensa y fuertes ráfagas de viento golpeó en las últimas horas distintos sectores de Sabinas , Coahuila, donde dejó techos desprendidos, árboles y postes derribados, daños en viviendas e instalaciones, interrupciones eléctricas y calles con acumulación de agua.

Los primeros llamados de auxilio comenzaron con la caída de un árbol en instalaciones de la Fiscalía. Minutos después se reportó un poste y un transformador derribados en la calle Guadalupe Victoria, en la colonia El Mimbre. Más tarde se atendieron afectaciones en Infonavit, San Antonio, Atenas I, Fundadores, Sarabia, Lázaro Cárdenas y otros sectores.

El recuento preliminar difundido por medios locales contabilizó al menos tres árboles caídos, un poste y un transformador derribados, otro poste en riesgo de colapso, una farola, una lámpara y cables eléctricos afectados. También se documentaron cuatro techos dañados —dos de ellos colapsados—, una barda derribada y cortes de energía en diferentes colonias.

Entre los inmuebles con mayores daños se encuentra el Centro de Rehabilitación Emmanuel CREE, ubicado en la colonia El Mimbre. El responsable del lugar, Efraín Martínez Gámez, informó que el viento dañó la barda perimetral, una torre cimentada, láminas, estructuras, trailas y áreas utilizadas por el centro. Los internos y trabajadores consiguieron ponerse a salvo y no se registraron heridos.

El centro comenzó posteriormente el retiro de materiales y la reorganización de sus espacios para iniciar la reconstrucción. El inmueble ya había sufrido afectaciones por otra tormenta, según el testimonio difundido por sus responsables, lo que vuelve a exhibir su vulnerabilidad ante episodios de viento intenso.

Las pérdidas también alcanzaron viviendas particulares y espacios de trabajo. En la colonia San Antonio, una familia reportó que las ráfagas desprendieron la estructura y las láminas que cubrían una cochera. En la colonia Guadalupe, un área utilizada para clases de aerobics y gimnasia perdió las lonas de protección y presentó daños en el jardín y otras zonas, de acuerdo con testimonios compartidos por las afectadas.

Estos casos forman parte de una afectación más extensa que todavía era evaluada por Protección Civil, Bomberos y autoridades municipales. Los recorridos se concentraron en retirar obstáculos, acordonar puntos con riesgo, verificar instalaciones eléctricas y atender reportes relacionados con árboles, estructuras y viviendas dañadas.

Las condiciones meteorológicas habían sido anticipadas desde un día antes. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el este de Coahuila lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. El organismo advirtió que esas precipitaciones podían causar inundaciones, encharcamientos, incremento de ríos y arroyos y menor visibilidad.