Saltillo: abuela de Monse, niña abusada por sus padres, exige justicia y pide apoyo para cubrir gastos

Los ojos de Rosario están hinchados de tanto llorar. Monserrat, su nieta, falleció el pasado fin de semana, por lo que exige justicia. Su deseo es que Juan y Heidi, padre y madrastra de la menor, queden encerrados de por vida por la violencia y abusos, físicos, psicológicos y sexuales que cometieron contra la menor y le costaron la vida.

Por eso pide justicia, pero también apoyo económico para solventar los gastos que dice, se generaron el Hospital Materno Infantil de Saltillo, y suman alrededor de 100 mil pesos.

Fue la noche del pasado sábado cuando se presentó el deceso de Monse, la menor de 7 años, víctima de múltiples abusos por parte de su padre y madrastra, quienes, desde junio del 2023, cuando quedó bajo su resguardo, comenzaron con los abusos, de acuerdo con lo que se presentó en la audiencia 83/2024.

Dentro de esa audiencia se dio a conocer que la última agresión la sufrió el pasado 17 de marzo, cuando la pequeña recibió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó hospitalizada, ya que sufrió un trauma craneal severo, por el cual terminó su vida en el Hospital Materno Infantil, donde todo el tiempo estuvo su abuela materna.

Así que la primera en recibir la lamentable noticia fue Rosario, su abuela por parte materna, quien quedó devastada por la noticia, rompiendo en llanto junto con el resto de las personas que estuvieron pendientes de la menor

Tras realizar los trámites necesarios, el cuerpo fue entregado a la familia para llevar a cabo el cortejo fúnebre en la Funeraria Rodríguez, desde donde se pide justicia.

“Lo primero que quiero es que paguen, que no quede impune, que terminen en la cárcel muchos años, toda su vida, no es justo lo que le hicieron, todo el daño que le causaron no se lo merecía, por eso tienen que terminar en la cárcel”, comentó la abuela de Monse.

Por lo anterior, dio su número de teléfono 844-455-47-24 por si alguien desea comunicarse y apoyarla. Además, proporcionó un número de cuenta del banco BBVA 4152 3141 3807 3294 para recibir alguna donación económica, agradeciendo a la comunidad toda la ayuda que se pueda recibir.

CONDONAN DEUDA

Poco después de que VANGUARDIA habló con los familiares de Monse, fuentes cercanas a la PRONNIF informaron que la deuda (que era superior a los 100 mil pesos) se les condonó en su totalidad como apoyo a la familia, que es de escasos recursos, así que no pagaran nada de los gastos que se generaron en el hospital.