Saltillo: Alertan contra lentes ‘pirata’ para ver el eclipse

Con el fenómeno astronómico del eclipse de sol en puerta y las personas que se preparan para su observación segura, los últimos días se ha polemizado la legitimidad de la certificación ISO 12312-2 en algunos lentes que se venden en perfiles de Facebook o negocios independientes que no pertenecen a una sociedad astronómica o científica.

De hecho, en Saltillo ya se pueden encontrar estos artículos en las tiendas en línea desde un mínimo costo de 50 pesos hasta 100, sin embargo, hay que tener en cuenta que para utilizarlos durante el eclipse deben contar con una certificación de ISO.

TE PUEDE INTERESAR: Se quita la vida trailero de 47 años en su domicilio al oriente de Saltillo

Por eso, integrantes de la Sociedad Astronómica de Saltillo brindaron algunas recomendaciones para evitar la compra de lentes “pirata”, siguiendo las siguientes recomendaciones.

Cuando se trata de visores de calidad, certificados, uno va a poder colocarlos al nivel de los ojos y no va a poder observar nada, porque solamente permiten ver el sol.

Pero si al ponerte los lentes puedes percibir la luz eléctrica o el alumbrado público, es una prueba de que no son unos buenos lentes para observar el ecipse.

“Es bastante complicado determinar cuáles sí y cuáles no van a funcionar porque para tener una certeza absoluta cada lente debería someterse a una prueba de laboratorio, todos los lentes que son dudosos, los que no se compraron a una sociedad astronómica o no se compraron a un proveedor reconocido, deben evitarse”, mencionó un integrante de la Sociedad Astronómica de Saltillo.

En ese sentido recomendó verificar la legitimidad de los artículos y no comprarlos a vendedores de libre albedrío, sino a expertos en el tema.

Hasta hoy, señalaron que no se han encontrado lentes falsos, pero reconocieron que sí puede haber ya que en Estados Unidos, donde se ha regulado todo respecto a la astronomía, hay presencia de esta mercancía “pirata”.