Saltillo: Analizan salida de sacerdote que planeaba refugio para migrantes en la parroquia Nuestra Señora del Refugio

La mañana del domingo 03 de abril se celebró una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio que fue presidida por monseñor Hilario González García y pese al zafarrancho que se dio un día anterior, esta celebración ocurrió de forma tranquila y con asistencia normal, de acuerdo con voceros de la Diócesis de Saltillo.

En una entrevista que ofreció el obispo al mediodía del domingo, aseguró que no habrá sanciones para esta comunidad después de que se manifestara en contra del resguardo de personas migrantes en el refugio que se está construyendo en la parroquia, que ahora se utilizará como un espacio para usos múltiples.

“En el evangelio nos dice, ‘yo tampoco te condeno, vete y no peques más’, desde ayer (el sábado) le decía a la comunidad que hay que dialogar, hay que reconciliarnos, hay que resolver esto como cristianos, no con un mitin, si no con un encuentro entre creyentes;

“Hay que buscar la paz, es lo que el papa nos está pidiendo también, ser hermanos, ser amigos para poder respetarnos y poder encontrar qué cosas son las que podemos cambiar, esa sería mi reflexión a raíz de lo que estamos viviendo en cuaresma”, expone el obispo.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelan proyecto de albergue para migrantes en parroquia de la Landín

Aseguró que en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se continuará con la presencia constante, como ha ocurrido desde siempre, porque además se ha observado que hace falta mucho trabajo por parte de los evangelistas y predicadores de la sagrada escritura.

“Hay que seguir evangelizando, esto nos habla de cómo está nuestra sociedad de dividida y nosotros que estamos trabajando en la fraternidad de nuestra iglesia nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho”, dice.

Añadió que este lunes se ha programado una reunión con una comisión que ha sido integrada por diez personas que forman parte de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio para analizar si el sacerdote Víctor Hugo Hernández Rea continuaría como rector del lugar.

Entre los miembros se encuentra el padre Ignacio Flores quien se encuentra en la Pastoral de Comunicación, así como el Obispo Hilario González García, el sacerdote Víctor Hugo y diez fieles más, entre los que se encuentra un representante de la Pastoral Juvenil de esta parroquia.

Recordó que, de acuerdo con el derecho canónico, el Obispo tiene la facultad de remover al cura, como se dicta en el Capítulo I de la Sección II que manifiesta;

“Cuando por cualquier causa, aún sin culpa grave del interesado, el ministerio de un párroco resulta perjudicial o al menos ineficaz, este puede ser removido de su parroquia por el Obispo diocesano”, mismo término que se aplicará cabalmente al analizar la situación del padre Víctor Hugo.