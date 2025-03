¿Cómo el cambio climático podría alterar la órbita de la Tierra?

MASSACHUSETTS- De acuerdo a un artículo titulado “Climate change will reduce the number of satellites that can safely orbit in space” escrito por Jennifer Chu, como consecuencia del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero va a provocar una disminución en la capacidad de la atmósfera para poder quemar la basura espacial antigua, según informan científicos del MIT.

Chu, precisa que los ingenieros aeroespaciales del MIT descubrieron “que las emisiones de gases de efecto invernadero están cambiando el medio ambiente del espacio cercano a la Tierra de maneras que, con el tiempo, reducirán el número de satélites que pueden operar allí de forma sostenible”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el Caballero Negro?... el supuesto satélite de origen extraterrestre que gira alrededor de la Tierra desde hace 13 mil años

Así mismo en este nuevo estudio, que publicado en la revista científica Nature Sustainability, los investigadores precisan que tanto el dióxido de carbono, así como otros gases de efecto invernadero pueden originar que “la atmósfera superior se encoja”.

Siendo esta, señala Chu, una capa atmosférica que tiene un especial interés es la termosfera, debido a que es ahí en donde orbitan la Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites.

“Cuando la termosfera se contrae, la densidad decreciente reduce la resistencia atmosférica, una fuerza que empuja a los satélites viejos y otros desechos hacia altitudes en las que se encontrarán con moléculas de aire y se quemarán”, explica Chu.

Por lo que, prosigue Chu, a una menor resistencia aerodinámica hay una vida útil “más prolongada para la basura espacial”, misma que “ensuciará las regiones más buscadas durante décadas y aumentará el potencial de colisiones en órbita”.

¿CÓMO AFECTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL?

William E. Parker, Matthew K. Brown y Richard Linares, quienes son investigadores del MIT y autores de ese nuevo estudio estiman que, conforme el calentamiento global que es provocado por la quema de carbón, petróleo y gas continúe, esta situación podría provocar que disminuya el espacio que está disponible para satélites en la órbita baja de la Tierra entre un tercio y un 82% para finales de siglo, esto va a depender de la cantidad de contaminación por carbono que sea emitida. Esto es debido a a que el espacio se va a volver más desordenado con escombros conforme el cambio climático disminuya la capacidad de la naturaleza para poder limpiarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Basura espacial, una cloaca alrededor de la Tierra

Siendo así que los autores llevaron acabo “simulaciones de cómo las emisiones de carbono afectan a la atmósfera superior y la dinámica orbital, con el fin de estimar la “capacidad de carga de los satélites” de la órbita baja terrestre”, explica Chu, y prosigue detallando que “estas simulaciones predicen que para el año 2100, la capacidad de carga de las regiones más populares podría reducirse entre un 50 y un 66 por ciento debido a los efectos de los gases de efecto invernadero”.