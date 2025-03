La historia del snowboarder olímpico canadiense que se volvió asesino y de los más buscados por el FBI

Los fiscales alegan que operó una empresa criminal multimillonaria que transportaba cocaína entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá entre 2011 y 2024 y es responsable de al menos tres asesinatos.

Los apodos de Wedding incluyen “El Jefe” y “Enemigo Público” y el Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Los fiscales creen que está en algún lugar protegido por el cártel, aunque con sus 1,90 metros de altura, sus penetrantes ojos azules y su pelo rojizo, no pasa desapercibido.

Wedding y Clark supuestamente dirigían su operación desde México utilizando la aplicación de mensajería encriptada Threema, según los federales.

Con la ayuda del cártel, se les acusa de trasladar 54 toneladas de cocaína colombiana a escondites en Los Ángeles y luego transportarla a través de Estados Unidos y Canadá.

“Él eligió convertirse en un gran narcotraficante y un asesino”, dijo Martin Estrada, fiscal federal para el Distrito Central de California, el otoño pasado cuando Wedding fue acusado de cargos de conspiración para exportar cocaína, dirigir una empresa criminal continua y tres asesinatos en conexión con la operación, así como un intento de asesinato.

“Un atleta olímpico convertido en narcotraficante ahora está acusado de liderar un grupo de crimen organizado transnacional que se dedicaba al tráfico de cocaína y al asesinato, incluso de civiles inocentes”, dijo Estrada.

Tony Wayne, ex embajador en México que enseña en la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington DC y es experto en el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, dijo a The Post que no es inusual que los no mexicanos sean enlaces o personas de contacto dentro de un cartel más grande dirigido por mexicanos, pero es raro que uno esté a cargo de una empresa tan grande.

“No he oído hablar de muchos hombres blancos de Canadá involucrados en este nivel, eso es seguro”, dijo Wayne.

Wedding no sólo es un hombre blanco, sino que proviene de una familia adinerada de corredores de esquí de Thunder Bay, Ontario, que aparentemente lo adoraban y apoyaron su carrera de snowboard, que comenzó a los 12 años.

A Wedding le fue bien como snowboarder en parte debido a su talento genético innato, pero poseía otro rasgo que le fue útil en el deporte, y probablemente más tarde en su supuesto imperio del narcotráfico.

“No tenía miedo”, dijo Bobby Allison, ex campeón nacional de esquí, a la revista Rolling Stone en 2009. “Muchos niños dicen que quieren ir rápido, pero en realidad no quieren hacerlo. Se contienen un poco porque tienen un poco de miedo a caerse. Ryan no tenía nada de eso”.

Sin embargo, Wedding, que terminó en el puesto 24 de su categoría en los Juegos Olímpicos, no era una estrella del snowboard lo suficientemente grande como para que algunos de los veteranos conocedores del deporte lo recordaran.

Jeff Galbraith, editor de The Snowboarders Journal , dijo que nunca había oído hablar de Wedding y que se sorprendió al saber que alguna vez fue uno de ellos.

“Es un caso aparte”, dijo Galbraith al Post. “La mayoría de los practicantes de snowboard, tanto del pasado como del presente, no aparecen en la lista de los más buscados del FBI”.

Wedding empezó a tener problemas poco después de los Juegos Olímpicos de 2002, cuando se matriculó en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, empezó a trabajar como portero de la escuela y se relacionó con los traficantes de marihuana de la ciudad. Finalmente abandonó la escuela y supuestamente se convirtió en un importante traficante de marihuana antes de relacionarse con algunos traficantes de cocaína iraníes y rusos, según informó la revista Los Angeles en enero.

Fue arrestado por primera vez en California en 2008 y declarado culpable de conspiración para traficar cocaína. Pasó un tiempo en algunas prisiones estadounidenses muy duras, llenas de narcotraficantes convictos, lo que podría haberle servido como una especie de escuela de posgrado a la hora de consolidar su red.

Su familia estuvo a su lado, al menos durante los primeros años.

“Puedes tener todas las oportunidades y aun así tomar el camino equivocado”, le dijo su madre a un periodista de la revista Rolling Stone en 2009. “Pero eso no significa que seas una mala persona”.

Eso fue entonces. Una revisión reciente de los registros judiciales indica que el ex snowboarder supuestamente ha estado “vinculado a algunos de los criminales más peligrosos del mundo: ex agentes corruptos de la KGB rusa, expertos iraníes en codificación, narcoterroristas conectados con Hezbolá y el infame y violento Cártel de Sinaloa”, según la revista Los Angeles.

Los investigadores canadienses han estado siguiendo a Wedding desde 2015, pero después de que huyó del país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se unió al esfuerzo para encontrarlo, llamando al caso “Operación Eslalon Gigante” , en honor a la carrera en la que compitió Wedding en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City.

Hasta el momento, los federales han arrestado a 12 hombres asociados con el imperio de la cocaína de Wedding, incluido Clark, cuyo apodo es “El Dictador”. Sólo tres, incluido Wedding, siguen prófugos.

A fines del mes pasado, un tribunal de Ontario se enteró de que un testigo clave que debía testificar contra Wedding en el juicio ya no lo hará, informó CBC. Ese giro se produjo en medio de informes de que los fiscales estadounidenses están preocupados por la seguridad de los testigos en el caso.

Ellos creen que Wedding todavía tiene la capacidad de recurrir a una red de asesinos a sueldo que supuestamente utilizó para asesinar a rivales que se interpusieron en el camino de su negocio.

La operación de drogas de Wedding y Clark también ha sido vinculada a los tiroteos por error de identidad en el sur de Ontario, Canadá, que dejaron a cuatro miembros de una familia muertos, según la policía de Ontario.

“Este es un caso complejo que involucra a una sofisticada organización de narcotráfico, cuyos líderes han demostrado un cruel desprecio por la vida humana, incluyendo... el despliegue de sicarios para ejecutar a percibidos como rivales o enemigos”, escribió la fiscal federal adjunta con sede en Los Ángeles, Maria Jhai.

“Wedding está prófugo, presumiblemente con el mismo acceso a medios de comunicación encriptados y a la red de sicarios que permitieron los asesinatos imputados”, añadió Jhai.

Se sabe poco sobre la vida personal de Wedding, aunque algunos informes de los medios de comunicación del momento de su primer arresto indican que tenía “novias que iban y venían”.

En 2011, un año después de cumplir su condena de cuatro años de prisión, Wedding se casó tras las rejas con una empresaria nacida en Irán de Columbia Británica, informó CBC.

La mujer, aún no identificada, dijo que Wedding le dijo que lo habían condenado porque estaba “en el lugar equivocado en el momento equivocado”, según CBC.

“No quiero que me asocien con esta gente”, dijo.

Mientras tanto, sin embargo, su nombre supuestamente ha aparecido en casos de lavado de dinero y secuestro, algunos también vinculados a cárteles de la droga mexicanos, según CBC.