Saltillo: conductor de InDrive exhibe caso de acoso, pasajero viajaba borracho

A través de las redes sociales un conductor de InDrive, identificado como Gilberto, expuso un caso de acoso por parte de un pasajero en Saltillo.

El hombre compartió en Facebook una serie de capturas de pantalla del viaje, solicitado por el usuario de nombre Alex, así como una descripción de los hechos.

De acuerdo con Gilberto, el pasajero abordó la unidad con la intención de llevar una bocina a otro domicilio, en el cual lo tuvo que esperar por casi 20 minutos y al terminar el viaje, éste le terminó debiendo 50 pesos, los cuales se negó a pagar.

CONDUCTOR EXPONE CASO DE ACOSO

En esta misma línea, Gilberto señaló que el joven, en aparente estado de ebriedad, lo acosó durante el recorrido y se le insinuó repetidamente.

“Le dije varias veces que dejara de hacerlo y no lo hizo”, señaló el hombre.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No le importó ir con su hija’: sorprenden a mujer robando en negocio de Saltillo (video)

“Esta persona me hizo esperar casi 20 minutos en un lugar porque no le abrieron, después lo llevé a otra parte y dejó una bocina (...) también me salió debiendo 50 pesos”, detalló.