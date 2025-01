Presume Claudia Sheinbaum programas sociales y reforma al Poder Judicial en su primer informe

CDMX.- Desde un Zócalo de la Ciudad de México lleno con miles de simpatizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su primer informe de Gobierno por los 100 días del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

Al comenzar su discurso explicó que el objetivo de este ejercicio es rendir cuentas, afianzar el compromiso de estar siempre cerca del pueblo, estando cerca de la sociedad que la eligió el 2 de junio de 2024.

“Se cumplen 100 días desde que yo inicio el segundo piso de la Cuarta Transformación, recorrimos por tierra y aire 32 mil 449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades para definir los próximos proyectos estratégicos”, enfatizó la presidenta.

En su mensaje elogió los logros del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el anterior mandato y afirmó que su tarea es consolidar el proyecto de transformación.

Sheinbaum Pardo reafirmó que mantendrá el sentido del proyecto que arrancó el extitular del Ejecutivo federal y continuará el enfoque del Humanismo Mexicano, bajo la máxima “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa?, por eso luchamos. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación a la vida pública del país que inicio al 2018. No vamos a regresar al modelo neoliberal, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado”, mencionó.

“No somos como ellos, nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía, no traicionamos nuestros principios, no traicionaremos a nuestra historia, no traicionaremos a nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo mexicano”, puntualizó.

SALARIO MÍNIMO

La mandataria federal indicó que oncluyó el 2024 con la creación récord de 22 millones 238 mil 379 empleos formales. El salario mínimo quedó enla frontera norte en 419.88 pesos y en el resto de México en 278.80 pesos.

“Cerramos con record de empleos, aumentos del salario mínimo, no hubo aumento de precios de gasolinas. Somos la doceava economía mundial. No toleraremos ningún tipo de corrupción. En todo el sexenio no habrá aumentos para altos funcionarios”, mencionó.

Sheinmabum explicó que se aumentó en 12 por ciento el salario minimo y se aprobó la ley que beneficia a los repartidores de aplicaciones; también se avaló la ley silla que dignifica el empleo de quienes permanecen de pie toda su jornada laboral.

“De acuerdo con empresarios de distintos niveles hicimos un acuerdo para disminuir la canasta básica su precio, les informó que disminuyó en 12 por ciento, de mil 039 a 910 pesos”, puntualizó.