Saltillo: conoce la historia de Dulce, un ‘ángel’ que cuida a 20 perros desahuciados en su casa

“ Como es pitbull, pues mucha gente habla interesada en adoptarla, pero encuentro detalles que no me gustan, y no la doy en adopción”, asegura Dulce, quien teme que la hembra vaya a ser utilizada para peleas.

“Son alimentos costosos, pero necesarios. A veces no me alcanza, pero hay gente que me hace donaciones para mis niños. Eso me causa sentimientos encontrados, pues me alegra contar con el apoyo, pero cuando eso pasa, sé que alguna mascota murió”.

Mientras todos almuerzan, Dulce asea el lugar, retira de las jaulas las heces, pues por la edad, algunos perros sufren incontinencia; cambia las sábanas, las deja lavando y las tiende a su regreso. Luego rellena los bebederos con agua de garrafón, para evitar cristales en vías urinarias.