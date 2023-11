Saltillo: ‘Cuando hay accidentes carreteros, traileros se duermen; autoridades tardan en liberar la vialidad’

Los traileros se quedan dormidos en las carreteras cuando hay accidentes porque las autoridades tardan horas en atender la emergencia, sobre todo los ministerios públicos para tomar conocimiento de personas fallecidas; la Confederacional Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) hace su función avisando a su gremio cuando se reabre la vía, pero no todos están en de organización, explicó Francisco Pérez Fuentes.

Una vez más un accidente en la carretera 57 en el tramo de “Los Chorros” provocó largas filas por horas, pero los operadores aprovechan para dormir porque las jornadas hombre-camión son extenuantes, además que deben ahorrar combustible.

Cuando sucede un accidente se cierra la carretera por seguridad, pero no la despejan rápido, y tampoco dan más opciones como en otros lugares, como poner un contraflujo en la vía contraria o dejar libre un tramo, hasta en tanto no actúen autoridades federales, ministerio público, Guardia Nacional, y otras.

“Se sufre mucho por parte de los choferes. En cualquier incidente u operativo quitan tiempo y duran horas y horas sin resolver el caos vehicular, no acuden pronto las autoridades a hacer su trabajo. Las grúas siempre están puestas cerca de los lugares para mover los vehículos involucrados, el problema son las autoridades que no llegan a hacer su trabajo a tiempo”, dijo el delegado en Coahuila de la Conatram.

En un caso fallecimiento no llega la autoridad competente que es Ministerio Público y no se puede hacer nada, no se puede mover nada, la grúa no puede intervenir, la Guardia Nacional no puede intervenir hasta que no lleguen y tomen datos para dar vía libre.

“Siempre nos ha tocado que es el Ministerio Público el que dura mucho tiempo para llegar, por cualquier situación. Siempre es el último que acude. Desconocemos con exactitud a qué se deba”, dijo.

Regularmente también se cierra la caseta por el problema y también resultan afectados, porque quien espera hacer el pago de su cuota también tiene que esperar por horas la apertura de la vía.

Son una serie de hechos que se juntan durante un accidente en carretera, sin embargo, no todas las autoridades acuden a tiempo a resolver el problema, pero además no hay opciones como abrir un carretera para que el tráfico sea lento pero fluido, y tampoco se habilitan carriles de contraflujo, como sucede en otras carreteras del País, para continuar con el tránsito.

Los choferes han durado de horas y hasta un día completo o más, y para no gastar tanto combustible se detiene la unidad, el chofer se duerme, aprovecha para descansar y es alertado por los grupos y radios que pertenecen a la Conatram, en este caso, pero no todos están afiliados.