Saltillo: El complejo desenlace de la herencia de los Negrete y de doña Josefa, una empresaria sorprendente

El dolor no fue su única carga. Los rumores se esparcían como reguero de pólvora, señalándole como la sospechosa de aquellas muertes. Josefa tuvo que enfrentarse no solo a la devastación personal, sino también a las miradas inquisitivas que la apuntaban como la culpable de las muertes de su esposo e hija. La viuda de Negrete resistió en silencio cada día contra el peso de las injurias.

A Villar se le adjudicaron más de 80 mil pesos y un par de propiedades . Lo sorprendente aquí es que la verdadera acaudalada en esta historia era Josefa Valdés, no su esposo. José Negrete, en realidad, solo había aportado 15 mil pesos al matrimonio. A pesar de esto, en el convenio de partición doña Josefa procedió con generosidad, otorgando a su yerno la cantidad que le correspondía.

Cada movimiento, cada inversión, no fue fruto del azar, sino de la mente estratégica de Josefa. Ella, en silencio, tejió el entramado de decisiones que la llevaron a amasar una fortuna considerable. Aquella mujer que el mundo veía como una simple acompañante, era en realidad la artífice de un éxito financiero que pocos pudieron haber imaginado.

DE JOSEFA A PEPITA

Después de que el documento y la repartición de la herencia salieron a la luz, todo cambió radicalmente. Las falsedades y acusaciones que habían manchado el nombre de Josefa comenzaron a disiparse. De ser señalada como la maligna viuda sospechosa de envenenamiento, la opinión pública dio un giro inesperado. Cuando se reveló que Josefa era la verdadera dueña de la mayoría del capital del matrimonio, su reputación se transformó por completo. De repente, la sociedad que antes la había calumniado, comenzó a llamarla cariñosamente “Doña Pepita”.

LA VIDA DEBE CONTINUAR

Apegada a las costumbres de su tiempo, Josefa no dejó de asistir a misa todos los días y vistió de negro por largo tiempo en señal de luto. Sin embargo, estos rituales no fueron un obstáculo para hacer lo que realmente dominaba: los negocios. Con una fortuna considerable en sus manos, decidió invertir en empresas de la región y siguió comprando propiedades.

Hizo algunos movimientos audaces, como adquirir mil doscientas acciones de la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, valoradas en 30 mil pesos, lo que le generó cuantiosas ganancias. Sin titubear, compró 57 acciones de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, después conocida como Fundidora Monterrey, cuyo éxito le produjo resultados extraordinarios. Y por si fuera poco, Josefa tenía muchos créditos a su favor, entre ellos los de la escuela de Artes y Oficios Enrique Mass, que sumaban más de 16 mil pesos.

En el álbum de fotografías que perteneció a Josefa, me llamaron poderosamente la atención dos fotografías, en ellas aparecían cuatro mujeres sentadas en una fuente, presumiblemente en la Casa Blanca.

En la primera, de manera burda, alguien había cubierto con una pintura al óleo a una persona que estaba en la imagen y en la segunda imagen, la misteriosa persona fue recortada con tijeras. ¿Por qué la borraron? ¿Qué razones tuvieron para hacerla desaparecer? ¿Quién estaba detrás de esos pincelazos?

No pude aguantar mi curiosidad, con una mezcla de ansia, paciencia y cuidado para no dañar la fotografía, me puse a quitar la capa de pintura sobre la foto. Poco a poco fue apareciendo la misteriosa persona, tras el delicado proceso de remoción se distingue un hombre sentado con la pierna cruzada que en su regazo sostiene un ramo de rosas.