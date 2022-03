Saltillo: este 9M... ¿nadie se mueve? Estudiantes señalan falta de empatía de maestras

Saltillo, Coahuila.- Las mismas docentes y patronas que vistieron de morado y se unieron a la conmemoración del 8M, son las mismas que el día 9 de marzo sentenciaron a sus estudiantes y trabajadoras para “atenerse a las consecuencias” de unirse al paro nacional “el nueve nadie se mueve”.

De acuerdo a la declaración de estudiantes de diversas escuelas y universidades, docentes amedrentaron con que las calificaciones de sus estudiantes que faltaran a clases durante el 9 de marzo reflejarán dicha falta, incluso hicieron expresiones como “ya se acabó su día”, “eso es punto y aparte” o “no se tiene permiso de faltar”.

Fueron pocas las instituciones que decidieron respetar la ausencia de alumnas o trabajadoras, pues consideran que el lema #undíasinnosotras es otra forma de protestar y de visibilizar la forma en que las mujeres aportan a la sociedad y economía.

Tal es el caso de la Universidad Carolina, que publicó en sus redes sociales, el respeto hacia quienes se unían al paro nacional, pues reconocen a las mujeres que son su talento, compromiso y energía dan respuesta y contribuyen cada día a construir un mejor futuro.

Aunque anteriormente el gobierno municipal se proclamó a favor de la iniciativa “sin reserva alguna”, de acuerdo al pronunciamiento que realizaron, la pasada administración no emitió mensaje alguno respecto al tema, mientras que en sus dependencias sí había mujeres trabajando, quienes se reservaron de dar alguna opinión.

Por su parte Carolina Viggiano, precandidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, miembro del Partido Revolucionario Institucional y ex funcionaria de Coahuila, aseguró a través de sus redes sociales unirse al movimiento.

“Las mujeres aportamos cada día cerca de 60 mil millones de pesos a este país, producto de nuestro trabajo diario. Nuestra ausencia colapsaría la economía, la política, la industria, etcétera, por ello, hoy me sumaré a este gran movimiento, un día sin nosotras, para reflexionar lo mucho que aportamos a la construcción de México.

“No solo somos la mitad de la población, sino el motor que mueve a nuestra sociedad”, expresó Viggiano.

Mientras que muchas de las empleadas que laboran en la zona comercial del principal cuadro de la ciudad arribó a trabajar como cualquier otro día, aunque orilladas “por la necesidad” pues aseguran que el día sería rebajado como años atrás.

“No podemos faltar, sino trabajo no me dan la raya del día o me lo rebajan en la semana”, coincidieron las trabajadoras de zapaterías, boutiques, restaurantes y fuentes.