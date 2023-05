Akiba Kei, con un tono preocupado, plantea la necesidad de un sistema pluvial adecuado y una cultura ambiental responsable para evitar los problemas que enfrentaban actualmente. Mencionaba la presencia de aguas sucias que corrían por las calles, con las alcantarillas repletas de basura, y las inundaciones que afectaban a los puntos críticos de la ciudad.

Josué Gómez, por su parte, lamentaba las inundaciones que se producían en su calle cada vez que llovía con intensidad. Señalaba la falta de planificación adecuada al trazar las calles y la ausencia de un drenaje pluvial eficiente, lo cual llevaba a que levantaran las alcantarillas y el agua se adentrara en las casas de los vecinos.

Cristina Amelia Reyes Vielma interviene en el debate con un enfoque en la responsabilidad humana. Mencionaba que no era la lluvia en sí la que ocasionaba problemas, sino las personas que arrojaban basura, los constructores que edificaban en cauces de agua y los conductores que no tomaban precauciones. Criticaba a los directores de desarrollo urbano y ecología por no invertir en represas, alegando que no generaban beneficios económicos. Para ella, la responsabilidad recaía en las personas y su conciencia.

Ana Luisa Leza Hilario, de manera breve pero práctica, comentaba que para ella la lluvia no era un problema, sino una bendición. Sin embargo, mencionaba la importancia de estar pendiente para evitar que los resumideros se taparan con las hojas de los árboles.

Patricia Burciaga expresó su preocupación por la falta de un buen drenaje pluvial en Saltillo y en Ramos Arizpe. Criticaba la falta de acción de las autoridades correspondientes para solucionar este problema, lo cual, según ella, continuaría generando dificultades.

Valpi Isselitta plantea que el gobierno debería aprovechar las aguas de lluvia para su uso en riegos y para limpiar las alcantarillas. Afirmaba que, si se evitara que la gente tirara basura en las calles, la situación sería diferente. Consideraba que la ciudad tenía un gran potencial para aprovechar los recursos naturales, pero no se estaba haciendo.

Myrna Martínez compartía su perspectiva, enfocándose en el estancamiento de agua en la ciudad debido a la falta de drenaje pluvial adecuado. Mencionaba que esto dificultaba la visibilidad de los baches, lo cual resultaba peligroso para los conductores. Además, destacaba la cantidad de basura que salía por los drenajes.

Para Granthgxz Bellthxz la lluvia es una bendición enviada por Dios, pero consideraba que lo que realmente hacía falta en la ciudad eran presas de agua en lugar de una continua construcción de casas.

Ricardo Fuentes Valdez también expresó su opinión sobre la lluvia en Saltillo. Para él, la lluvia siempre sería una bendición, pero identificó el principal problema en la falta de una infraestructura hidráulica adecuada. Argumentó que las obras de este tipo eran más importantes que las visibles y que requerían una inversión significativa por parte de los políticos.

Eva Trevi respondió a las preocupaciones sobre los problemas causados por la lluvia. En su opinión, la lluvia era beneficiosa al 100% y hacía mucha falta en la ciudad debido a la sequía y la escasez de agua, lo cual afectaba tanto a la flora y fauna como a los seres humanos en un futuro cercano. Para ella, el problema no era la lluvia en sí, sino la infraestructura deficiente, la sobrepoblación y la falta de responsabilidad en el manejo de la basura.

Edith EC compartió su perspectiva, señalando que la lluvia no era el problema, sino las personas que arrojaban basura en cualquier lugar, lo que afectaba el funcionamiento del drenaje pluvial. Además, mencionó que muchos conductores no sabían manejar con lluvia, lo que aumentaba los accidentes.

Veronica Calvillo puso de relieve las dificultades específicas que la lluvia causaba en Mirasierra. En esta zona, las calles se convertían en ríos, lo cual representaba un peligro para las personas que no tenían automóvil y necesitaban ir por sus hijos a la escuela.

Rosa Isela Flores, quien vive frente a una plaza, considera que la lluvia no era culpable de los problemas, sino la mala construcción de las obras y el robo de presupuesto. A pesar de haber realizado varias solicitudes para su reparación, aún no se había solucionado el problema.

Orlando Ramírez destacó que el principal problema no era el sistema pluvial o el drenaje, sino la cultura de arrojar basura en la calle. En su opinión, las autoridades deberían prestar más atención a este grave problema y los ciudadanos también debían asumir su responsabilidad.