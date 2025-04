Hoteleros de Coahuila advierten impacto por crecimiento cero en México

La estimación del Banco Mundial que prevé un crecimiento económico del 0% para México en 2025 ha generado inquietud en diversos sectores productivos, especialmente en la industria hotelera. Héctor Horacio Dávila, empresario del ramo y miembro de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, advirtió que este panorama traerá consecuencias directas para el sector turístico.

“México tiene que crecer forzosamente un 2% anual. Esto no es por casualidad, es porque la población crece ese mismo porcentaje cada año, y si el PIB no crece al mismo ritmo, no hay mejora en la economía ni en el bienestar de sus habitantes”, señaló Dávila.

Para el empresario, el crecimiento nulo proyectado por el organismo internacional representa un escenario de estancamiento que podría traducirse en una caída significativa de la ocupación hotelera. “Tener un crecimiento del 0% significa que no habrá inversión y, por lo tanto, tampoco crecimiento económico. Esto impactará directamente en la hotelería”.

Dávila explicó que actualmente la ocupación hotelera en Coahuila se mantiene “arriba del 50%, llegando al 56 o 57%”, pero advirtió que, con un crecimiento del 0%, “esto podría bajar a índices del 30 o 35%”, lo que representa el punto de equilibrio de los hoteles, es decir, un nivel donde apenas se cubren los gastos operativos.

“Es complicado porque si estás en el punto de equilibrio, apenas logras cubrir los sueldos de tus colaboradores y los servicios básicos para mantener el negocio a flote”, subrayó.

El empresario concluyó con una frase contundente: “Este año está complicado, no solamente en el sector manufacturero, sino también en el de servicios, y más aún en la hotelería”.

La proyección del Banco Mundial ubica a México apenas por encima de Haití en términos de crecimiento para 2025 en América Latina, una señal que exige medidas urgentes para reactivar la inversión y evitar un impacto generalizado en la economía nacional.