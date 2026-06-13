Saltillo: Impulsan innovación agrícola con nanotecnología desde alianza entre UAAAN e INIFAP

La convergencia entre la investigación científica y la formación académica está dando resultados prometedores para el futuro del campo mexicano. A través de una estrecha colaboración, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrollan proyectos orientados a la generación de tecnologías sustentables capaces de transformar la producción hortícola. Esta alianza ha permitido fortalecer la preparación de estudiantes de Licenciatura y Posgrado, al tiempo que impulsa la generación de conocimiento científico aplicado a los desafíos actuales de la agricultura.

Uno de los esfuerzos más recientes surgió de la vinculación entre el Departamento de Botánica de la UAAAN, encabezado por el investigador Alonso Méndez López, y Hermes Pérez Hernández, especialista del Campo Experimental Edzná del INIFAP, quienes promovieron actividades académicas enfocadas en nuevas herramientas tecnológicas para el sector agroalimentario. Como parte de este trabajo conjunto se impartió el curso “Uso de la nanotecnología en la agricultura moderna: fundamentos y mecanismos de acción de los nanobioestimulantes”, dirigido a estudiantes interesados en conocer las aplicaciones de estos avances científicos en la producción de cultivos.

Durante las sesiones se analizaron los distintos tipos de nanomateriales, su interacción con las plantas, el suelo y los microorganismos benéficos, así como su capacidad para mejorar la nutrición vegetal, incrementar el rendimiento agrícola y fortalecer la resistencia de los cultivos ante condiciones adversas. CIENCIA APLICADA PARA UNA AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE La colaboración entre ambas instituciones ha trascendido las aulas para trasladarse a laboratorios, invernaderos y parcelas experimentales, donde se desarrollan estudios enfocados en soluciones innovadoras para el sector productivo. Entre los primeros proyectos destaca la evaluación de nanomateriales orgánicos elaborados a partir de biopolímeros como quitosano-maltodextrina y quitosano-alginato en el cultivo de tomate Saladette “El Cid F1”. Los resultados obtenidos revelaron que estos compuestos nanoestructurados actúan como bioestimulantes naturales, favoreciendo el crecimiento de las plantas, aumentando la productividad, mejorando la calidad de los frutos y elevando la concentración de pigmentos fotosintéticos. Hallazgos similares se registraron en pruebas realizadas con chile Anaheim bajo condiciones de campo en zonas áridas, donde los nanocompuestos contribuyeron a mejorar el desempeño agronómico de los cultivos, ofreciendo alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente frente a los insumos convencionales.

Además de la investigación, el trabajo coordinado entre la UAAAN y el INIFAP ha fortalecido la formación de nuevos especialistas. Un ejemplo de ello fue la participación de Hermes Pérez Hernández como asesor principal externo en la tesis profesional de Salvador Pineda Córdoba, quien obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo en Horticultura con un proyecto enfocado en el uso de nanopartículas para optimizar el crecimiento y la calidad del jitomate.

Los avances derivados de estas investigaciones ya han comenzado a traducirse en la elaboración de artículos científicos y en la planeación de programas de capacitación dirigidos a productores agrícolas, con el propósito de acelerar la transferencia de tecnología hacia el sector productivo. Ambas instituciones prevén ampliar esta colaboración mediante proyectos de mayor alcance que integren a investigadores, estudiantes y agricultores, consolidando una plataforma de innovación orientada a modernizar la agricultura mexicana bajo criterios de sostenibilidad y competitividad.

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