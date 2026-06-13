Saltillo: Impulsan innovación agrícola con nanotecnología desde alianza entre UAAAN e INIFAP

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Saltillo: Impulsan innovación agrícola con nanotecnología desde alianza entre UAAAN e INIFAP
    Investigadores de la UAAAN y el INIFAP desarrollan proyectos científicos enfocados en nuevas tecnologías para fortalecer la producción hortícola. CORTESÍA

Investigaciones conjuntas abren nuevas rutas para elevar productividad, fortalecer la formación profesional y transferir conocimiento al campo

La convergencia entre la investigación científica y la formación académica está dando resultados prometedores para el futuro del campo mexicano. A través de una estrecha colaboración, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrollan proyectos orientados a la generación de tecnologías sustentables capaces de transformar la producción hortícola.

Esta alianza ha permitido fortalecer la preparación de estudiantes de Licenciatura y Posgrado, al tiempo que impulsa la generación de conocimiento científico aplicado a los desafíos actuales de la agricultura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acercara-american-space-coahuila-oportunidades-educativas-y-tecnologicas-a-la-region-sureste-OF21350196

Uno de los esfuerzos más recientes surgió de la vinculación entre el Departamento de Botánica de la UAAAN, encabezado por el investigador Alonso Méndez López, y Hermes Pérez Hernández, especialista del Campo Experimental Edzná del INIFAP, quienes promovieron actividades académicas enfocadas en nuevas herramientas tecnológicas para el sector agroalimentario.

Como parte de este trabajo conjunto se impartió el curso “Uso de la nanotecnología en la agricultura moderna: fundamentos y mecanismos de acción de los nanobioestimulantes”, dirigido a estudiantes interesados en conocer las aplicaciones de estos avances científicos en la producción de cultivos.

$!Estudiantes participaron en actividades académicas especializadas sobre aplicaciones de nanomateriales y bioestimulantes en sistemas agrícolas.
Estudiantes participaron en actividades académicas especializadas sobre aplicaciones de nanomateriales y bioestimulantes en sistemas agrícolas. CORTESÍA

Durante las sesiones se analizaron los distintos tipos de nanomateriales, su interacción con las plantas, el suelo y los microorganismos benéficos, así como su capacidad para mejorar la nutrición vegetal, incrementar el rendimiento agrícola y fortalecer la resistencia de los cultivos ante condiciones adversas.

CIENCIA APLICADA PARA UNA AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE

La colaboración entre ambas instituciones ha trascendido las aulas para trasladarse a laboratorios, invernaderos y parcelas experimentales, donde se desarrollan estudios enfocados en soluciones innovadoras para el sector productivo.

Entre los primeros proyectos destaca la evaluación de nanomateriales orgánicos elaborados a partir de biopolímeros como quitosano-maltodextrina y quitosano-alginato en el cultivo de tomate Saladette “El Cid F1”.

Los resultados obtenidos revelaron que estos compuestos nanoestructurados actúan como bioestimulantes naturales, favoreciendo el crecimiento de las plantas, aumentando la productividad, mejorando la calidad de los frutos y elevando la concentración de pigmentos fotosintéticos.

Hallazgos similares se registraron en pruebas realizadas con chile Anaheim bajo condiciones de campo en zonas áridas, donde los nanocompuestos contribuyeron a mejorar el desempeño agronómico de los cultivos, ofreciendo alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente frente a los insumos convencionales.

$!Pruebas realizadas en tomate y chile mostraron mejoras en productividad, calidad y adaptación de los cultivos a condiciones adversas.
Pruebas realizadas en tomate y chile mostraron mejoras en productividad, calidad y adaptación de los cultivos a condiciones adversas. CORTESÍA

Además de la investigación, el trabajo coordinado entre la UAAAN y el INIFAP ha fortalecido la formación de nuevos especialistas. Un ejemplo de ello fue la participación de Hermes Pérez Hernández como asesor principal externo en la tesis profesional de Salvador Pineda Córdoba, quien obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo en Horticultura con un proyecto enfocado en el uso de nanopartículas para optimizar el crecimiento y la calidad del jitomate.

$!La colaboración interinstitucional también impulsa la formación de nuevos profesionistas y la transferencia de conocimiento hacia los productores del País.
La colaboración interinstitucional también impulsa la formación de nuevos profesionistas y la transferencia de conocimiento hacia los productores del País. CORTESÍA

Los avances derivados de estas investigaciones ya han comenzado a traducirse en la elaboración de artículos científicos y en la planeación de programas de capacitación dirigidos a productores agrícolas, con el propósito de acelerar la transferencia de tecnología hacia el sector productivo.

Ambas instituciones prevén ampliar esta colaboración mediante proyectos de mayor alcance que integren a investigadores, estudiantes y agricultores, consolidando una plataforma de innovación orientada a modernizar la agricultura mexicana bajo criterios de sostenibilidad y competitividad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
AGRICULTURA
Investigaciones

Organizaciones


UAAAN

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trabajadores reportaron nuevas bajas laborales en el complejo automotriz de Ramos Arizpe durante la jornada de este jueves.

Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado