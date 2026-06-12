Acercará American Space Coahuila oportunidades educativas y tecnológicas a la Región Sureste

Saltillo contará con un nuevo espacio orientado al aprendizaje del inglés, el desarrollo de habilidades digitales y el acceso a oportunidades educativas internacionales, luego de la apertura del American Space Coahuila en las instalaciones del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). De acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, este proyecto forma parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la educación y ampliar las herramientas de preparación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad.

Según se informó durante la presentación, el American Space Coahuila funcionará como un punto de encuentro para promover el aprendizaje del idioma inglés, la innovación, la tecnología y el intercambio cultural, además de acercar programas y oportunidades académicas internacionales a la comunidad. El mandatario estatal señaló que el dominio del inglés representa una herramienta importante para que estudiantes de preparatorias técnicas y universidades accedan a mayores oportunidades de desarrollo profesional, por lo que destacó las acciones impulsadas a través de Inspira Coahuila para fortalecer este idioma en distintos niveles educativos. ESPACIO GRATUITO PARA LA COMUNIDAD Por su parte, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, indicó que el proyecto surgió tras una serie de encuentros con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México enfocados en el fortalecimiento educativo, el desarrollo profesional y el intercambio académico y cultural. Explicó que el espacio brindará acceso gratuito a niñas, niños, jóvenes, docentes y familias interesadas en fortalecer habilidades, conocer nuevas herramientas tecnológicas y ampliar sus horizontes mediante actividades de aprendizaje e intercambio cultural.

La cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, señaló que el American Space Coahuila permitirá fortalecer competencias en inglés, explorar nuevas tecnologías y participar en programas académicos que contribuyan a la formación de estudiantes y miembros de la comunidad. “American Space Coahuila será un lugar en el que las personas podrán fortalecer sus habilidades en el idioma inglés, explorar nuevas tecnologías, participar en programas académicos y desarrollar las competencias necesarias para prosperar en una economía global”, mencionó. Asimismo, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, destacó que con este proyecto la universidad se integra a una red internacional presente en más de 140 países y conformada por más de 700 espacios dedicados al aprendizaje, la innovación y el intercambio cultural.

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