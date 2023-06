Contó que en los fines de semana que le toca cuidar a Isabella y acude a los centros comerciales, se enfrenta al problema de tener que llevarla al baño, pues no quiere ingresar con su hija al de hombres por la higiene.

No obstante, al entrar al de damas aseguró que es constante recibir miradas o murmullos, aunque también ha tenido apoyo de otras mujeres quienes le apoyan acompañando a su hija.

“Hace poquito fui a un restaurante donde sí había baños mixtos y olvídate, era una maravilla porque no hubo problemas con nadie”, declaró Luévanos.

Daniel también contó que ha escuchado comentarios o críticas respecto a que un hombre siendo varón no puede cuidar a una niña.

“Dicen que uno no es apto y otras veces se da a entender que uno pudiera abusar de una mujer y ese el problema como están ahorita como ahorita esas las situaciones. Sí me han hecho comentarios de que ‘¿oye, qué onda?’ Lo que no puedo creer, porque son acusaciones muy fuertes” añadió.

TERAPIA SE VE REFLEJADA EN SU HIJA

Daniel contó que al atravesar su divorcio decidió acudir con profesionales de la salud mental para poder lidiar con la que calificó como “una situación muy difícil”.

“Yo pensé, si yo estoy bien, la niña va a estar bien. Y me lo dicen, que la niña se expresa, dice lo que siente, no es chiflada. Mi niña es un pan de Dios y yo creo que es resultado de la atención que le pongo, no hay necesidad de estarla regañando”, declaró el saltillense.