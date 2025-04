Coahuila: ‘Hay grupos que pretenderían hacer una elección y campaña clandestinas’, expone Eduardo Santillán

El candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Santillán, considera que el Poder Judicial vive una transformación sin precedentes en la historia del país.

Sin embargo, considera que hay una serie de reglas que pareciera que pretenden que no haya participación ciudadana.

“Hay grupos que pretenderían hacer de esta elección y de esta campaña, una campaña y una elección clandestina. Que nadie se entere, que nadie hable, que nadie diga nada. Tratan de asustar a los propios candidatos con todo lo que no pueden hacer, de tal manera que parece que es mejor no se metan en problemas y mejor no hagan campañas. Me parece que eso es contrario a un espíritu democrático”, indicó.

Santillán, el candidato 06 de la boleta morada, considera que hay una serie de excesos por parte del INE, de algunos consejeros, e incluso algunos magistrados del Tribunal Electoral que, al no tener la posibilidad de detener la elección, ponen la mayor cantidad posible de obstáculos en el camino con el fin de inhibir la participación ciudadana.

Cabe mencionar que se les prohíbe realizar mítines masivos y pautar contenido en redes sociales o colocar publicidad en espectaculares, entre otras acciones.