Saltillo: México paga 1.5 billones de pesos anuales en intereses por deuda pública

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no endeudaría al País, el sexenio lo cerrará con una deuda cercana al 60 por ciento y solamente por concepto de intereses; México está pagando 1.5 billones de pesos anuales (cada billón equivale a mil millón de millones de pesos), informó Raúl Garza de la Peña, vicepresidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste.

“El Presidente dijo que no iba a pedir créditos y ha aumentado la deuda, este año pidieron 2 billones 200 mil mdp de deuda, pidieron 2 billones de deuda interna y 180 mil millones de dólares de deuda externa. La próxima presidenta va a tener muy poco margen de maniobra con los recursos, nada más en pago de deuda, de pensiones y en los programas sociales se les va a ir casi 40 por ciento del presupuesto”, advirtió.

Dijo que lo que recauda el País son 6 ó 7 billones de pesos (anuales), lo demás es deuda y el País requiere de infraestructura; le han quitado recursos a la educación, a la salud y al campo para ejecutar otro tipo de obras que hasta ahora no han funcionado. En Coahuila lo hemos padecido, las carreteras federales no tienen nada de mantenimiento; para la carretera a Derramadero, en 4 ocasiones la han autorizado y presupuestado y no han ejercido el recurso.

En esa obra de ampliación carretera, que es urgente, el Gobierno del Estado ahora le entrará “al quite” con recursos del Impuesto Sobre Nóminas, porque ahí transitan entre 20 mil y 30 mil personas en promedio al día.

“Tampoco hay recursos para los caminos rurales, antes siempre había. Han estado utilizando los recursos en temas electorales, hay que reconocerlo: hay que ayudar a las personas de la tercera edad, pero el actual gobierno lo ve de otra forma y yo no veo otra inversión”, agregó Garza de la Peña.

Explicó que en años pasados el Gobierno otorgaba subsidios para la compra de vivienda de interés social y popular en beneficio de las personas que no alcanzaban para tramitar un crédito y les quitaron el subsidio; los apoyos para los micro y pequeños empresarios, otorgados a través de Nacional Financiera también lo eliminaron.

“Todo el desarrollo que se está dando en el País es por la inversión de los empresarios nacionales y extranjeros, por parte del Gobierno Federal no hay ningún incentivo. Un País, para ser competitivo, requiere seguridad y muchos de los apoyos que daban a municipios y estados para seguridad los redujeron drásticamente o los quitaron”, reprochó.

La Federación, indicó, también eliminó el Fondo de Desastres Naturales y ahora estados y municipios deben hacerles frente, pero sin recibir presupuesto federal.