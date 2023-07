Saltillo: Piden garantizar oportunidades laborales para personas trans y no binarias

En el Primer Encuentro Nacional de Personas Trans y No Binarias, Karla Llamas Gómez, representante de Jóvenes Prevenidos, colectivo de Coahuila, señaló la necesidad de hacer reformas legales para garantizar el acceso de estas poblaciones a las fuentes laborales en las instituciones de gobierno, estatales y municipales.

Personas trans y no binarias, son los sectores de la diversidad sexual que más discriminación sufren en todos los ámbitos de la vida cotidiana, por lo que urge actualizar la normatividad para erradicar esa segregación en el campo laboral, dijo Llamas Gómez.

Las personas trans son las que trascienden de un género a otro o cambian de un sexo a otro. Las no binarias no se asumen como hombres o mujeres y no se ubican en ninguno de los campos de la diversidad sexual.

En la reunión de trabajo, realizada en la Ciudad de México durante miércoles, jueves y viernes, refirió que una cantidad importante de gays y lesbianas ya tienen plazas laborales en el sector público, pero falta incluir a los sectores más excluidos.

“Ahora toca el momento de las poblaciones trans y no binarias, que puedan estar dirigiendo programas gubernamentales, dirigiendo oficinas de la diversidad en los 38 municipios y que se abran vacantes para estas poblaciones, no desde la voluntad política, sino que la ley obligue a los ayuntamientos y al Estado a que esto sea una realidad”, dijo la activista.

La discriminación va desde los servicios educativos y de salud, hasta lo laboral. En este último punto, propuso que en el proyecto de la Ley General de Cupo Laboral se incluya como obligación de los estados y municipios abrir espacios laborales para personas trans y no binarias.

El proyecto de ley se ha estado trabajando desde hace más de 2 años con la participación de los 32 estados. La idea es presentar la Ley General y que se replique en cada entidad, dijo.

Llamas Gómez también propuso que, además de garantizar oportunidades laborales, el gobierno asigne becas para que personas trans y no binarias puedan iniciar estudios profesionales o terminarlos y que ofrezca cursos de capacitación laboral.

Destacó que varios países, como Argentina, ya cuentan con la Ley de Cupo Laboral para abrir espacios de trabajo a estos sectores poblacionales.