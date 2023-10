Saltillo: ¿Te gusta el corrido ‘tumbado’? Analizará UAdeC la cultura del exceso en este tipo de música

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila invita al taller “Terminología “tumbada”: Cultura del exceso y consumo en los corridos contemporáneos”. Este evento se llevará a cabo los días 7, 14 y 21 de octubre, de 13:00 a 15:00 horas, en la Galería de la Facultad, ubicada en Juárez 139, del Centro Histórico de Saltillo.

La Dra. Graciela Flores Flores, docente de la Facultad y organizadora del taller, explica que este encuentro académico tiene como objetivo principal acercar a las personas al estudio de lo que hoy se conoce como “corridos tumbados”.

“Durante esta primera aproximación, exploraremos la terminología y las expresiones utilizadas en este subgénero de corridos, lo que nos permitirá comprender la profundidad de estas composiciones musicales, que van más allá de ser simples manifestaciones artísticas”, dijo.

Es importante destacar que este taller no busca promover un estilo de vida en particular, sino más bien brindar conocimiento. Como bien señala la Dra. Flores Flores, “quizás para los jóvenes historiadores se abran nuevas posibilidades de estudio y para el público en general, la comprensión de una realidad más compleja y no tan superficial”.

Si estás interesado en participar, inscríbete antes del 6 de octubre en este Enlace de Inscripción.

El taller se dividirá en tres bloques. El primero de ellos ofrecerá una breve introducción al género del corrido y su evolución a lo largo del tiempo hasta llegar al fenómeno actual. Se analizarán las letras, centrándose en el tema del consumo y su terminología.

El segundo bloque se enfocará en la “cultura material tumbada”, es decir, los lujos y excesos presentes en los videos de estos corridos. Se discutirán y definirán los términos que puedan resultar confusos.

El tercer y último bloque se dedicará a los corridos tumbados que hacen referencia a los líderes del narcotráfico. Se realizará un análisis de las letras precedido de un breve repaso histórico sobre los líderes de algunas células delictivas.

Para obtener más información, visita la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales: Página de Facebook o comunícate a los números de teléfono (844) 135 05 82 y (844) 412 30 05.

Los corridos tumbados, también conocidos como corridos humildes, trap corrido o corridos bélicos, constituyen un subgénero de la música regional mexicana que se deriva del corrido y que incorpora elementos de música urbana como el rap, hip-hop, trap e incluso el reguetón.