Desde octubre, saltillenses invierten hasta 100 mil pesos en decorar árboles de Navidad

Aunque aún faltan más de dos meses para Navidad, familias en Saltillo han comenzado con las inversiones necesarias para adornar sus hogares, particularmente sus pinos. Lo anterior se debe a que diseñadores como Román García tienen agendas llenas para la decoración, por lo que desde octubre piden que el monclovense acuda a sus casas para diseñar el pino navideño. García es diseñador de modas y tiene más de 10 años dedicándose a decorar pinos de Navidad, siendo Saltillo la ciudad donde mejores oportunidades ha encontrado para ejercer su profesión. TE PUEDE INTERESAR: Celebrará CEDIM 45 años con pasarela inspirada en Japón A partir de la próxima semana comenzará a decorar los pinos de los saltillenses, pues aseguró que han recomendado tanto su trabajo que tiene la agenda llena. “La otra semana si Dios quiere empiezo a decorar pinos, más que nada por mi agenda porque se me satura, entonces ya no tengo espacio y los clientes que quieren ya no pueden. Últimamente me dicen ‘no importa que me lo pongas en octubre pero quiero que me lo pongas’”, explicó. Detalló que hay familias que optan por cambiar de decoración año con año, lo que implica una inversión más alta para comprar cada elemento de la misma. Por otro lado, hay clientes que mantienen los mismos materiales, por lo que Román solo les cobra por instalarlos, lo cual no representa una cantidad tan alta.

“Un 80 por ciento de mis clientes es nada más paga por el montaje de los accesorios, hay muy poquitos clientes que me dicen ‘ten 20 mil o 10 mil pesos y hazme el pino blanco con rojo o negro o rosa o morado’”, explicó García. En ese sentido, contó que ha habido empresas que le pagan hasta 80 mil pesos por comprar material nuevo e instalarlo para las fiestas navideñas. No obstante, también contó el caso de una persona que utilizó el material que ya tenía en casa, aunque según Román, entre la cantidad y la calidad, la persona tiene prácticamente un millón de pesos en decoraciones.

“Cuando llegué a su casa muy bonita me dijo ‘ocupo que me decores tres pinos y que mejores toda la casa’ y yo ‘okay, perfecto está bien’. Claro que me abre un área de su casa, un salón como una biblioteca y me dice ‘aquí está todo el material’ y eran unas 50 cajas de esas de plástico con esferas, listones, ramitas de nochebuenas de todo lo que te puedes imaginar. Yo calculo que la señora tenía como un millón de pesos”, contó García. Explicó que hay materiales como esferas o adornos que pueden llegar a costar hasta cinco mil pesos, lo que puede aumentar de manera considerable la inversión de una persona. Por la misma razón, hay clientes que ven algún tipo de decoración y piden el mismo servicio, aunque no es posible brindárselo. “Me dicen ‘lo quiero así como en la foto’ y les digo ‘pues te puedo hacer los mismos colores pero con otro material, porque con una esfera se te puede ir el presupuesto’”, narró el diseñador. DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES Agregó que si bien puede parecer un servicio muy caro, tiene clientas en todos los sectores de Saltillo, desde la Guayulera hasta el Campestre, adecuándose a todos los presupuestos.

Explicó además que hay personas con movilidad limitada o de la tercera edad que físicamente no pueden colocar un pino de Navidad y por lo tanto contratan sus servicios para colocar los pinos. “Una vez me pasó una experiencia con una clienta que vive en la Guayulera y tiene una casita de dos por dos, es una casita chiquititititita. Cuando ella me contactó me dijo ‘perdón, es que me gustó mucho tu trabajo y me gustaría contratarte’ y yo ‘adelante estos son mis precios, si te parece pues adelante, seguimos con el proceso’. “Me dijo ‘sí está bien, sí te lo pago pero hay un problema, es que vivo en tal colonia’ y yo le dije ‘¿cuál es el problema?’ y me dijo ‘es que ya ha contactado a otros dos decoradores y me niegan el servicio’ entonces le dije ‘pues para mí un cliente es un cliente’. “Ya llegando ahí, pues ya me di cuenta a lo mejor por qué ella se sentía así, pero le dije ‘ni al caso, o sea yo te voy al servicio seas quien seas’ y obviamente quedó encantada, me compró accesorios y varitas de las cosas que vendía y ya tengo cuatro años trabajando con ella”, contó Román. MAYOR ÉXITO EN SALTILLO La profesión de Román comenzó en su ciudad natal, Monclova, adornando los pinos de sus familiares y amigos, aunque en un principio no cobraba por el servicio. Fue hasta que se instaló en Monterrey para estudiar en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (Cedim), que se dio cuenta que se ofertaba ese mismo servicio, y comenzó a decorar entre cuatro y cinco pinos por año. Posteriormente se mudó a Saltillo, donde su trabajo ha hablado por él y lo han recomendado de manera constante, por lo que estima que este año adornará cerca de 120 pinos de Navidad. “Cuando empecé aquí en Saltillo a ofrecer mis servicios el primer año me salieron como 30 clientes más o menos. Luego el segundo año de 30 pasó a 50 y luego de 50 pasó a 60, y luego a 80 y ya ahorita esta temporada puedo decirte que unos 120 más o menos voy a poner”, declaró García. Román atribuyó la diferencia entre las ciudades a que en Monterrey hay más personas que ofrecen el servicio y a que en Monclova no se acostumbra pagar por el mismo. En los últimos años, además del norte de México, Román incluso ha viajado a Cancún, donde durante una semana también se dedica a decorar pinos navideños.

