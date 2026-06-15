Acelerado conductor pierde el control y se estrella contra un árbol en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Acelerado conductor pierde el control y se estrella contra un árbol en Saltillo
    La camioneta Chevrolet S10 terminó con severos daños en la parte frontal luego de impactarse contra un árbol ubicado sobre el bulevar Paseo de la Reforma. MARTÍN ROJAS

El vehículo fue retirado del lugar y enviado a un corralón municipal, mientras las autoridades de Tránsito efectuaban el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades

Un automovilista resultó involucrado en un aparatoso accidente durante la madrugada de este lunes, luego de perder el control de su vehículo cuando circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Paseo de la Reforma, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos antes de las 2:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S10, color blanco, transitaba con dirección al poniente sobre dicha vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/derriba-a-motociclista-y-lo-deja-grave-en-saltillo-conductor-huyo-del-lugar-BJ21395260
$!De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del volante y saliera de la carpeta asfáltica antes de estrellarse contra el árbol.
De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del volante y saliera de la carpeta asfáltica antes de estrellarse contra el árbol. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al tramo que conecta con el bulevar Francisco Coss, el operador de la unidad perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, salió de su trayectoria e impactó violentamente contra un árbol ubicado en la esquina con la avenida Magisterio.

Tras el fuerte golpe, la camioneta sufrió daños materiales de consideración y quedó obstruyendo parcialmente la circulación vehicular.

$!A pesar de la magnitud del impacto y de los daños materiales registrados en la camioneta, el conductor fue localizado ileso a un costado del vehículo por las autoridades que atendieron el incidente.
A pesar de la magnitud del impacto y de los daños materiales registrados en la camioneta, el conductor fue localizado ileso a un costado del vehículo por las autoridades que atendieron el incidente. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal que patrullaban el sector acudieron de inmediato para tomar conocimiento del percance, encontrando al conductor ileso a un costado de la unidad siniestrada.

Luego de realizar las diligencias correspondientes, las autoridades ordenaron el retiro de la camioneta mediante una grúa y su traslado a un corralón, donde permanecerá resguardada hasta que el propietario cubra las sanciones correspondientes y responda por los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Madres buscadoras: ¿Tregua al dolor?
UNSPLASH

La expresión del odio: cuando la libertad se utiliza para dañar

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo
true

Ver lo que no se ve
true

Elecciones 2026: En Coahuila no existen sorpresas, salvo una
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
true

Mirador 14/06/2026
CUARTOSCURO

Pelé, Hugo, Raúl, Aguirre y la necesidad de festejar de los mexicanos...