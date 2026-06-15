Acelerado conductor pierde el control y se estrella contra un árbol en Saltillo

Un automovilista resultó involucrado en un aparatoso accidente durante la madrugada de este lunes, luego de perder el control de su vehículo cuando circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Paseo de la Reforma, en Saltillo. Los hechos se registraron minutos antes de las 2:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S10, color blanco, transitaba con dirección al poniente sobre dicha vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al tramo que conecta con el bulevar Francisco Coss, el operador de la unidad perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, salió de su trayectoria e impactó violentamente contra un árbol ubicado en la esquina con la avenida Magisterio. Tras el fuerte golpe, la camioneta sufrió daños materiales de consideración y quedó obstruyendo parcialmente la circulación vehicular.

Elementos de Tránsito Municipal que patrullaban el sector acudieron de inmediato para tomar conocimiento del percance, encontrando al conductor ileso a un costado de la unidad siniestrada. Luego de realizar las diligencias correspondientes, las autoridades ordenaron el retiro de la camioneta mediante una grúa y su traslado a un corralón, donde permanecerá resguardada hasta que el propietario cubra las sanciones correspondientes y responda por los daños ocasionados.