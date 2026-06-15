Derriba a motociclista y lo deja grave en Saltillo; conductor huyó del lugar

Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor presuntamente realizó una maniobra imprudente y posteriormente se dio a la fuga, en hechos ocurridos la noche del domingo en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo. El accidente se registró alrededor de las 23:45 horas en el cruce del bulevar Vicente Guerrero y la calle 36, una de las principales vialidades del sector, donde, de acuerdo con versiones de testigos, un vehículo Chevrolet Cavalier efectuó una vuelta sin las debidas precauciones e invadió la trayectoria de una motocicleta.

Tras el impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza, por lo que personas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal y corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de localizar al conductor responsable, quien abandonó la escena tras el accidente. Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el responsable y resolver su situación jurídica.