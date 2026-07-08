Acelerado joven se estrella contra la base de puente en Saltillo

Un joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada del miércoles al estrellar su vehículo contra la base del distribuidor vial El Sarape en Saltillo, luego de conducir a exceso de velocidad. A pesar de la magnitud del impacto, tanto él como su acompañante resultaron con lesiones menores. El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Miguel Ángel, de 19 años, conducía un Volkswagen Pointer color plata con dirección al oriente sobre el distribuidor vial El Sarape, rebasando el límite de velocidad permitido.

Al llegar a la altura de la colonia Provivienda, el joven perdió el control del volante mientras intentaba incorporarse al paso deprimido. El automóvil subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra la base de la bifurcación del puente.

El fuerte encontronazo provocó cuantiosos daños materiales en la parte frontal del vehículo, que quedó atravesado sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el acceso al túnel. A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el conductor como su acompañante lograron salir del automóvil por su propio pie y únicamente presentaban lesiones menores, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, implementar un cierre parcial de la circulación y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo de las autoridades hasta que su propietario cubra las multas y sanciones correspondientes por el accidente ocasionado.