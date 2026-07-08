Acelerado joven se estrella contra la base de puente en Saltillo

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    Acelerado joven se estrella contra la base de puente en Saltillo
    El exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control al intentar incorporarse al paso deprimido, terminando sobre el camellón central antes de estrellarse contra la estructura del puente. MARTÍN ROJAS

El vehículo permaneció obstruyendo parcialmente el acceso al paso deprimido hasta que autoridades de Tránsito coordinaron su retiro con apoyo de una grúa

Un joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada del miércoles al estrellar su vehículo contra la base del distribuidor vial El Sarape en Saltillo, luego de conducir a exceso de velocidad. A pesar de la magnitud del impacto, tanto él como su acompañante resultaron con lesiones menores.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Miguel Ángel, de 19 años, conducía un Volkswagen Pointer color plata con dirección al oriente sobre el distribuidor vial El Sarape, rebasando el límite de velocidad permitido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arteaga-ebrio-conductor-destroza-su-auto-contra-puente-y-huye-en-fundadores-DA22001057

Al llegar a la altura de la colonia Provivienda, el joven perdió el control del volante mientras intentaba incorporarse al paso deprimido. El automóvil subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra la base de la bifurcación del puente.

$!El automóvil quedó atravesado sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el acceso al túnel del distribuidor vial El Sarape hasta que una grúa realizó su retiro hacia un corralón.
El automóvil quedó atravesado sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el acceso al túnel del distribuidor vial El Sarape hasta que una grúa realizó su retiro hacia un corralón. MARTÍN ROJAS

El fuerte encontronazo provocó cuantiosos daños materiales en la parte frontal del vehículo, que quedó atravesado sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el acceso al túnel.

A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el conductor como su acompañante lograron salir del automóvil por su propio pie y únicamente presentaban lesiones menores, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

$!Aunque el impacto ocasionó cuantiosos daños materiales en la unidad, los ocupantes lograron salir por su propio pie y no requirieron ser trasladados a un hospital.
Aunque el impacto ocasionó cuantiosos daños materiales en la unidad, los ocupantes lograron salir por su propio pie y no requirieron ser trasladados a un hospital. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, implementar un cierre parcial de la circulación y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo de las autoridades hasta que su propietario cubra las multas y sanciones correspondientes por el accidente ocasionado.

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