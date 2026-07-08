Arteaga: ebrio conductor destroza su auto contra puente y huye en Fundadores

El exceso de velocidad, combinado con el consumo de bebidas alcohólicas, provocó un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada del miércoles sobre el bulevar Fundadores, donde un automóvil terminó destruido tras impactarse contra la base de un puente. El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Pointer color blanco circulaba con dirección al municipio de Arteaga.

Al llegar al cruce con el libramiento Óscar Flores Tapia, el automovilista perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y se estrelló violentamente contra la base del paso elevado. Tras el impacto, la unidad quedó recostada sobre uno de sus costados. Pese a la magnitud del accidente, el conductor logró salir del vehículo con lesiones menores. Sin embargo, antes de la llegada de las corporaciones de emergencia, abandonó el lugar para evitar enfrentar a las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y, con base en los indicios encontrados, establecieron que el exceso de velocidad y el aparente estado de ebriedad del conductor fueron las principales causas del accidente. Posteriormente, se solicitó una grúa para retirar el automóvil siniestrado, el cual fue trasladado a un corralón y quedó a disposición de las autoridades competentes, donde permanecerá hasta que su propietario acredite la propiedad de la unidad y cubra las sanciones correspondientes por los daños ocasionados y las infracciones cometidas.