Analizan el regreso de las fotomultas en Saltillo

La posibilidad de reintroducir las fotomultas en Saltillo está siendo considerada por las autoridades municipales como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Al respecto, el alcalde José María Fraustro Siller confirmó que existe un proyecto para implementar cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, lo que permitiría monitorear la velocidad de los vehículos y reducir así el número de accidentes.

“Si tenemos las cámaras y tenemos todo, hay que hacer lo que sea necesario para que la gente mantenga una velocidad adecuada en todos los lugares y que haya menos accidentes”, afirmó Fraustro Siller.

El edil también destacó la creciente preocupación por los motociclistas, quienes frecuentemente se ven involucrados en accidentes viales, señalando que, en lo que va del año, se han recogido más de 500 motocicletas por infracciones relacionadas con la seguridad.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada Flores, enfatizó la necesidad de revisar cómo se implementarán las fotomultas, recordando que en su momento este tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En el caso de Saltillo, se declaró inconstitucional por la forma en que se estaba aplicando. En aquel entonces, quien aplicaba la multa no era una autoridad, sino un tercero que no tenía el carácter de autoridad. No puede haber alguien intermedio para este tipo de asuntos; considero que hay que revisar ese tipo de esquemas”, explicó.

Estrada Flores propuso que, antes de cualquier implementación, se realice un análisis exhaustivo de las estrategias actuales y su impacto en la reducción de accidentes, tareas que están siendo coordinadas por Miguel Ángel Garza, Comisionado de Seguridad, quien a su vez supervisa una campaña integral en colaboración con la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio.

Además, indicó que se ha puesto en marcha una campaña de concientización que incluye actividades en universidades, bares y otros establecimientos, con el objetivo de fomentar el respeto a los señalamientos y límites de velocidad, así como el consumo responsable de alcohol.