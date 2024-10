Asegura Javier Díaz trabajar en colaboración con Gobierno de Coahuila para mejora de transporte y movilidad

Ante la llegada de Javier Díaz a la presidencia municipal de Saltillo en un par de meses, el alcalde electo asegura estar trabajando en temas de movilidad, así como en transporte para Saltillo.

“Vamos a trabajar sobre todo el tema de movilidad, hay varios proyectos que estamos trabajando de la mano con el gobernador, que ya está haciendo la ampliación del Nazario Ortiz Garza”, informó Díaz González.

Confirmó que actualmente está trabajando en conjunto con el gobierno del estado para atraer los proyectos necesarios que liberen, en la medida de lo posible, las vialidades capitalinas.

“La semana pasada me junté con el gobernador; estamos arrastrando el lápiz y proyectando temas interesantes en los cuatro puntos cardinales de la capital de Coahuila”, señaló el edil entrante.

Además, mencionó que está analizando en persona las condiciones de las unidades de transporte urbano, así como la funcionalidad de las rutas urbanas que actualmente operan en Saltillo.

“La semana pasada me subí a las diferentes unidades; me subí a la ruta 8, me subí al circuito capital, voy a seguir calando las unidades de transporte y platicando con los usuarios, y seguir de la mano del trabajo de mi amigo Chema y esta nueva estrategia”, mencionó Díaz González.

Confirmó que la estrategia del actual alcalde, José María Fraustro Siller, sienta las bases necesarias para llevar el transporte urbano saltillense a una modernidad completa.

“Por decir, si son 30 pasos para llegar a una modernidad completa, pues ellos ya dieron los primeros, y vamos a seguir trabajando para que el transporte público sea una opción de movilidad para los saltillenses, que se bajen del vehículo y usen el transporte”, declaró Javier Díaz.

En temas de movilidad, el alcalde electo adelantó que tendrá reuniones con el clúster automotriz, para revisar la posibilidad de modificar horarios de entradas y salidas, y así mejorar el tráfico de las unidades de transporte de personal.

“Tenemos más de 5 mil unidades de transporte de personal en esta región, que todos los días se trasladan de Saltillo a Ramos, o hacia Derramadero, y algunos camiones solo traen 5 o 6 personas. Traigo dos o tres ideas para presentar a las empresas y pedirles salidas escalonadas para la mejora de la movilidad”, puntualizó Javier Díaz.