Auto choca a camioneta y la proyecta al camellón, en Saltillo

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    Auto choca a camioneta y la proyecta al camellón, en Saltillo
    La camioneta tuvo que ser retirada con el apoyo de una grúa.
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No hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales

Una camioneta resultó con daños materiales luego de ser proyectada hacia el camellón central por un automóvil compacto, a la altura de la colonia Mesa de Lourdes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando Laura Elizabeth N. conducía un automóvil Volkswagen Golf blanco con dirección al sur sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Al llegar a la altura del puente vehicular que conecta las colonias Valle Dorado, Vicente Guerrero y Mesa de Lourdes, se registró el accidente. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora no tomó la curva para continuar sobre el periférico y, en cambio, intentó incorporarse hacia Emilio Arizpe de la Maza.

Por su parte, una camioneta GMC Chevrolet gris circulaba por el carril izquierdo con la intención de continuar sobre la curva del periférico. Al realizar la maniobra hacia la derecha, el Volkswagen impactó con su ángulo delantero derecho a la camioneta. Debido al golpe, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad y terminó proyectándose contra la banqueta del camellón central.

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El percance fue tan aparatoso que fue necesaria la intervención de una ambulancia de la Cruz Roja para brindar atención a la conductora del automóvil. La afectada manifestó presentar golpes en diversas partes del cuerpo; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de los vehículos involucrados, ya que ninguno de los conductores aceptaba la responsabilidad del accidente.

Ambas partes comenzaron a recabar videos de domicilios y negocios cercanos al lugar del percance con el fin de presentarlos ante la agencia investigadora del Ministerio Público.

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