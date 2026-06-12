Muere mujer de 86 años tras brutal accidente en la Saltillo-Monclova

Una mujer de 86 años falleció tras un accidente registrado la mañana de este viernes sobre la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del kilómetro 93, cerca del puente El Granjeno, en el municipio de Ramos Arizpe. La mujer viajaba en compañía de su hijo, quien conducía una camioneta Nissan Frontier en la que se trasladaban de Monclova hacia Saltillo. Por causas que serán determinadas por las autoridades, el vehículo terminó impactándose contra la barrera metálica del muro de contención.

Debido al fuerte impacto con la estructura de acero, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, por lo que la zona fue acordonada en espera del arribo de las autoridades ministeriales. El conductor, un hombre de 70 años e hijo de la víctima, resultó lesionado y fue atendido por personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de Saltillo, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar las investigaciones que permitan determinar las causas del percance. Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.