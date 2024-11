Autoridades de Saltillo no tienen video de la zona donde falleció motociclista en accidente de V. Carranza

En el caso del motociclista fallecido en el bulevar Venustiano Carranza el pasado lunes 21 de octubre, la Fiscalía del Estado ha obtenido muy pocos avances para deslindar responsabilidades.

Actualmente, el caso se encuentra en el área de delitos culposos de la Delegación Sureste de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, donde siguen esperando los resultados de la investigación del área de inteligencia respecto a los videos proporcionados por negocios ubicados cerca del lugar del incidente.

“Se desmiente en el sentido de que sí hay videograbaciones, pero no de esa zona. En ese tramo, en donde ocurrió el accidente, hay un tramo de un predio baldío muy grande y en ese tramo, evidentemente no hay ubicadas cámaras ni instalaciones. Ahí es el tramo en donde las cámaras urbanas no llegan a tener el rango de visión, o sea, fue una situación desafortunada que nuestras cámaras de seguridad pública no alcanzaron a grabar”, señaló Alpha Sarahí Treviño Márquez, coordinadora de la Unidad de Litigación de Delitos Patrimoniales y Delitos Culposos.

En estos momentos, las pistas recaen en tres personas que realizaron reportes en el momento del incidente. Actualmente, a través de su número telefónico, se les está localizando para que puedan rendir alguna declaración o testimonio.

“Tenemos por parte de información del c2 y del sistema 911, se nos han remitido algunas llamadas, algunos números telefónicos y se andan buscando a los titulares de estos celulares. Hay que tomar en consideración que la información es reservada”.

Actualmente, la familia está realizando una convocatoria para el día 2 de noviembre, con el fin de llevar a cabo una rodada en Saltillo pidiendo justicia para Marco Tulio, además de crear conciencia entre los motociclistas sobre la necesidad del uso del equipo de seguridad.