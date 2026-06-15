Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo

De acuerdo con el mandatario municipal, las negociaciones con los seis dueños principales de los predios, ubicados entre el bulevar Musa de León y el arroyo Ceballos, presentan entre un 70 y un 75 por ciento de avance, proyectándose la firma de los convenios definitivos en un plazo máximo de dos semanas.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó que el proyecto ejecutivo para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo registra avances significativos, especialmente en la liberación de los terrenos necesarios para iniciar la primera etapa de la obra, la cual busca mitigar las inundaciones en el sector norte de la ciudad.

“Estamos ya muy avanzados. Te puedo decir que alrededor del 70-75% de avance con los propietarios, en los que nosotros estamos haciendo paquetes de indemnización”, detalló Díaz González, especificando que, debido a la falta de recursos económicos líquidos para este fin, se estructuran compensaciones en especie.

El alcalde explicó que los paquetes de indemnización incluyen facilidades en el pago del impuesto predial, permuta de terrenos municipales, factibilidades de agua, cambios de uso de suelo y licencias de construcción. Además, la superficie afectada les será validada como el porcentaje de área verde obligatorio cuando desarrollen proyectos inmobiliarios.

La primera etapa de la obra contempla desviar el cauce natural unos 250 metros antes de llegar al bulevar Musa de León para dirigirlo hacia el sur en forma diagonal, cruzando por los antiguos terrenos de Los Alaperitos y una porción del Club Campestre, hasta desembocar en el arroyo Ceballos y evitar el colapso del vado actual.

Una vez concretada la liberación de los terrenos, el expediente técnico será enviado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para obtener el visto bueno definitivo, con la meta de que el Gobierno del Estado pueda licitar la obra durante el segundo semestre de este año y ejecutarla en un periodo de dos años.

Este proyecto de infraestructura pluvial requerirá una inversión global de 450 millones de pesos para su primera fase. Para ello, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ya gestionó un fondo de 250 millones de pesos ante la Conagua, mientras que el monto restante se cubrirá con recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).