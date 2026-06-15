Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo

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    Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
    El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades. OMAR SAUCEDO

El expediente técnico de la obra será remitido a la Conagua para su validación definitiva, paso indispensable para que el proyecto pueda entrar en la etapa de licitación y posterior ejecución.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el proyecto ejecutivo para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo registra avances significativos, especialmente en la liberación de los terrenos necesarios para iniciar la primera etapa de la obra, la cual busca mitigar las inundaciones en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario municipal, las negociaciones con los seis dueños principales de los predios, ubicados entre el bulevar Musa de León y el arroyo Ceballos, presentan entre un 70 y un 75 por ciento de avance, proyectándose la firma de los convenios definitivos en un plazo máximo de dos semanas.

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“Estamos ya muy avanzados. Te puedo decir que alrededor del 70-75% de avance con los propietarios, en los que nosotros estamos haciendo paquetes de indemnización”, detalló Díaz González, especificando que, debido a la falta de recursos económicos líquidos para este fin, se estructuran compensaciones en especie.

El alcalde explicó que los paquetes de indemnización incluyen facilidades en el pago del impuesto predial, permuta de terrenos municipales, factibilidades de agua, cambios de uso de suelo y licencias de construcción. Además, la superficie afectada les será validada como el porcentaje de área verde obligatorio cuando desarrollen proyectos inmobiliarios.

La primera etapa de la obra contempla desviar el cauce natural unos 250 metros antes de llegar al bulevar Musa de León para dirigirlo hacia el sur en forma diagonal, cruzando por los antiguos terrenos de Los Alaperitos y una porción del Club Campestre, hasta desembocar en el arroyo Ceballos y evitar el colapso del vado actual.

Una vez concretada la liberación de los terrenos, el expediente técnico será enviado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para obtener el visto bueno definitivo, con la meta de que el Gobierno del Estado pueda licitar la obra durante el segundo semestre de este año y ejecutarla en un periodo de dos años.

Este proyecto de infraestructura pluvial requerirá una inversión global de 450 millones de pesos para su primera fase. Para ello, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ya gestionó un fondo de 250 millones de pesos ante la Conagua, mientras que el monto restante se cubrirá con recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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