Cierran circulación en el vado de Musa tras intensas lluvias en Saltillo

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    Cierran circulación en el vado de Musa tras intensas lluvias en Saltillo
    De acuerdo con el reporte oficial, el incidente registrado en el vado de Musa fue el único hecho de consideración derivado de las precipitaciones nocturnas que afectaron distintos sectores de la capital coahuilense. HÉCTOR GARCÍA

Autoridades municipales destacaron la utilidad de los semáforos pluviales instalados en diversos sectores, los cuales contribuyeron a reducir riesgos

Las abundadntes precipitaciones registradas la noche de ayer provocaron el cierre total a la circulación en el vado del bulevar Musa de León, luego de que el incremento en la corriente de agua dejara un vehículo varado en el tramo comprendido entre los bulevares Dr. Jesús Narro Robles y Los Valdés.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que las corporaciones de emergencia atendieron el incidente de manera oportuna antes del inicio de las actividades cívicas de este lunes, destacando que este fue el único reporte de consideración derivado de las tormentas nocturnas.

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$!El sistema de semaforización pluvial volvió a operar en los puntos de riesgo de la ciudad, proporcionando información visual a los automovilistas sobre las condiciones del caudal y ayudando a prevenir el cruce en zonas peligrosas.
El sistema de semaforización pluvial volvió a operar en los puntos de riesgo de la ciudad, proporcionando información visual a los automovilistas sobre las condiciones del caudal y ayudando a prevenir el cruce en zonas peligrosas. HÉCTOR GARCÍA

“Bueno, el único reporte que tenemos ahorita, antes de iniciar los honores cívicos, es el vado de Musa. Ahí prácticamente se quedó parado un vehículo; ya está atendiéndose. Se cerró completamente la circulación en ese tramo”, detalló el mandatario municipal.

A pesar de este percance aislado, Díaz González destacó la efectividad del sistema de semaforización pluvial instalado en los puntos críticos de la capital coahuilense, el cual ayudó a prevenir contingencias mayores tanto en el sector norte como en las curvas de Landín, ubicadas al sur de la ciudad.

$!Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para respetar la señalización instalada en los vados y atender las indicaciones emitidas a través de los semáforos pluviales durante la temporada de lluvias.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para respetar la señalización instalada en los vados y atender las indicaciones emitidas a través de los semáforos pluviales durante la temporada de lluvias. HÉCTOR GARCÍA

“La verdad, han jalado bastante bien los semáforos pluviales. La ciudadanía se da cuenta, en cada uno de los puntos donde están instalados, cómo está la avenida de agua. Ahí, en el vado de Musa, nos ayuda mucho ese semáforo porque la gente ya no trata de meterse”, apuntó.

Finalmente, el alcalde exhortó a los automovilistas a extremar precauciones durante la actual temporada de lluvias, instándolos a respetar los límites de velocidad y a obedecer las indicaciones de los semáforos pluviales para evitar accidentes que pongan en riesgo su integridad.

“Vamos a estar muy al pendiente de cualquier circunstancia o cualquier incidencia que se presente en el municipio. Y pedirle a la ciudadanía que, quienes anden transitando por las vialidades y manejando, lo hagan con precaución y respeten los límites de velocidad”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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