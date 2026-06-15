Cierran circulación en el vado de Musa tras intensas lluvias en Saltillo

Las abundadntes precipitaciones registradas la noche de ayer provocaron el cierre total a la circulación en el vado del bulevar Musa de León, luego de que el incremento en la corriente de agua dejara un vehículo varado en el tramo comprendido entre los bulevares Dr. Jesús Narro Robles y Los Valdés. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que las corporaciones de emergencia atendieron el incidente de manera oportuna antes del inicio de las actividades cívicas de este lunes, destacando que este fue el único reporte de consideración derivado de las tormentas nocturnas.

“Bueno, el único reporte que tenemos ahorita, antes de iniciar los honores cívicos, es el vado de Musa. Ahí prácticamente se quedó parado un vehículo; ya está atendiéndose. Se cerró completamente la circulación en ese tramo”, detalló el mandatario municipal. A pesar de este percance aislado, Díaz González destacó la efectividad del sistema de semaforización pluvial instalado en los puntos críticos de la capital coahuilense, el cual ayudó a prevenir contingencias mayores tanto en el sector norte como en las curvas de Landín, ubicadas al sur de la ciudad.

“La verdad, han jalado bastante bien los semáforos pluviales. La ciudadanía se da cuenta, en cada uno de los puntos donde están instalados, cómo está la avenida de agua. Ahí, en el vado de Musa, nos ayuda mucho ese semáforo porque la gente ya no trata de meterse”, apuntó. Finalmente, el alcalde exhortó a los automovilistas a extremar precauciones durante la actual temporada de lluvias, instándolos a respetar los límites de velocidad y a obedecer las indicaciones de los semáforos pluviales para evitar accidentes que pongan en riesgo su integridad.

“Vamos a estar muy al pendiente de cualquier circunstancia o cualquier incidencia que se presente en el municipio. Y pedirle a la ciudadanía que, quienes anden transitando por las vialidades y manejando, lo hagan con precaución y respeten los límites de velocidad”, concluyó.

Publicidad

Temas

Clima Movilidad Seguridad

Localizaciones

Saltillo

