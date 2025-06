Expo de Autos Clásicos de Saltillo es un gran evento a nivel nacional: Martín Vaca, de Mexicánicos

La lluvia no fue excusa. Tampoco el lodo, ni las nubes bajas. Desde las primeras horas del sábado, las familias comenzaron a llegar al Parque Las Maravillas: paraguas en mano, botanas bajo el brazo, nostalgia en los ojos. Los vehículos ya los esperaban: vochos modificados, camionetas de los 50, muscle cars, convertibles que sobrevivieron al óxido. Cada uno tenía su historia; cada dueño, su orgullo.

No es sólo una exhibición . Es una celebración. Familias completas caminaron entre las filas de autos como si recorrieran un museo vivo. Algunos niños llevaban paraguas diminutos; otros simplemente se aferraban a la mano de su papá, maravillados por los motores aún apagados.

“Es un gran evento a nivel nacional” , dijo Martín, rostro del programa Mexicánicos . “Son muy buenos carros, de mucha calidad, los que hay aquí en Saltillo. No me queda más que felicitar al club y agradecerles la invitación” , expuso en entrevista.

Ahí, desde camerinos, el restaurador compartió un mensaje para quienes sueñan con levantar su propio clásico: “Que le echen ganas, que empiecen y que terminen. Aunque haya poco dinero, que de todos modos lo terminen. Lo importante es no dejarlo a medias”.

Después del protocolo, Vaca fue abordado por algunos fans. Un adolescente se acercó para pedir una foto para su hermano menor. “Es su fan desde que era niño. No queremos que nos firme nada, solo una foto ”, dijo ella. Martín accedió con gusto. El chico, nervioso, apenas sonreía.

Contó que ha asistido ya siete veces a este evento y celebró la evolución del encuentro. Trajo consigo el “Gran Rojo”, uno de sus vehículos restaurados, así como dos dragsters con turbina de avión, que fueron encendidos durante el evento entre humo, fuego y asombro. “Es algo diferente, un ruido imponente. Vamos a volverlos a prender hoy por la noche y mañana. Es parte del show”, dijo.

Respecto a sus proyectos actuales, se limitó a decir que el taller está lleno, pero no puede revelar detalles por contrato con Discovery. “Gracias por ver el programa. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí”, añadió.