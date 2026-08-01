Borracho abandona auto tras volcarse en El Mimbre, Saltillo

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    Borracho abandona auto tras volcarse en El Mimbre, Saltillo
    Policías estatales realizaron las diligencias y aseguraron el vehículo para su traslado al corralón. MARTÍN ROJAS

Las autoridades encontraron bebidas alcohólicas dentro del vehículo y el conductor no fue localizado.

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este sábado sobre la calzada Antonio Narro, a espaldas de la colonia El Mimbre, en Saltillo. Tras el accidente abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, cuando el operador de un Chevrolet Chevi color plata circulaba con dirección al norte, presuntamente a exceso de velocidad. Debido a la falta de precaución perdió el control del volante, salió del camino y cayó al fondo de un arroyo, donde la unidad terminó volcada sobre su costado izquierdo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-ebrio-provoca-carambola-en-la-provivienda-saltillo-video-ED22565265

Testigos reportaron el percance al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Estatal y de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Sin embargo, al llegar al sitio, el conductor ya había escapado.

Durante la inspección del vehículo, los oficiales localizaron una considerable cantidad de bebidas alcohólicas en el interior, por lo que se presume que el responsable conducía en estado de ebriedad al momento del accidente.

$!El automóvil terminó volcado dentro de un arroyo, a un costado de la calzada Antonio Narro.
El automóvil terminó volcado dentro de un arroyo, a un costado de la calzada Antonio Narro. MARTÍN ROJAS

Al tratarse de un tramo estatal, elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo del caso. La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que su propietario la reclame y responda por las sanciones y los daños correspondientes.

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