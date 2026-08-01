Borracho abandona auto tras volcarse en El Mimbre, Saltillo

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este sábado sobre la calzada Antonio Narro, a espaldas de la colonia El Mimbre, en Saltillo. Tras el accidente abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, cuando el operador de un Chevrolet Chevi color plata circulaba con dirección al norte, presuntamente a exceso de velocidad. Debido a la falta de precaución perdió el control del volante, salió del camino y cayó al fondo de un arroyo, donde la unidad terminó volcada sobre su costado izquierdo.