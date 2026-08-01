Conductor ebrio provoca carambola en la Provivienda, Saltillo (video)

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado en la colonia Provivienda, en Saltillo, dejando cuantiosos daños materiales en tres vehículos y una luminaria.

Los hechos ocurrieron minutos después de la 1:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Toyota Tacoma, color plata, circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el bulevar Paseo de la Reforma con dirección al oriente. Al llegar al tramo comprendido entre las calles 27 de Septiembre y 16 de Septiembre perdió el control del volante y se impactó contra un Nissan Tsuru amarillo que se encontraba debidamente estacionado.