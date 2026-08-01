Conductor ebrio provoca carambola en la Provivienda, Saltillo (video)
El impacto proyectó un automóvil contra otro vehículo estacionado y además derribó una luminaria
Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado en la colonia Provivienda, en Saltillo, dejando cuantiosos daños materiales en tres vehículos y una luminaria.
Los hechos ocurrieron minutos después de la 1:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Toyota Tacoma, color plata, circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el bulevar Paseo de la Reforma con dirección al oriente. Al llegar al tramo comprendido entre las calles 27 de Septiembre y 16 de Septiembre perdió el control del volante y se impactó contra un Nissan Tsuru amarillo que se encontraba debidamente estacionado.
Tras el primer choque, la camioneta continuó su trayectoria y terminó estrellándose contra una luminaria, arrancándola de su base. Debido a la fuerza del impacto, el Tsuru fue proyectado contra un automóvil Ford Fusion blanco, que también se encontraba estacionado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y, al detectar que el conductor presentaba marcado aliento alcohólico, procedieron a detenerlo para deslindar responsabilidades.
Finalmente, las autoridades ordenaron el aseguramiento de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas a un corralón mientras el presunto responsable responde por los daños ocasionados y las sanciones correspondientes.