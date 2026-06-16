Cae en Saltillo presunto carterista; lo vinculan con robos en 12 municipios de Coahuila y siete estados

La detención se derivó del hallazgo de una mochila abandonada en una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Bellavista, la cual contenía diversas carteras y tarjetas bancarias de distintas personas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a José Antonio “N”, de 51 años, como probable responsable del robo de carteras a personas adultas mayores en la capital coahuilense. Además es investigado por hechos similares cometidos en 12 municipios de Coahuila y siete estados del país.

Tras el reporte, elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto y de la Unidad de Policía Cibernética iniciaron las investigaciones y, al cruzar información, determinaron que el propietario de la mochila estaría relacionado con varios robos cometidos bajo el mismo modus operandi.

Con estos datos se implementó un operativo de vigilancia, logrando la detención de José Antonio “N” cuando regresó al establecimiento para reclamar la mochila.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre estaría vinculado con robos cometidos en los municipios de Saltillo, Nava, Allende, Torreón, Múzquiz, Sabinas, Cuatro Ciénegas, Frontera, Monclova, Piedras Negras, San Juan de Sabinas y Ciudad Acuña.

Asimismo, se le relaciona con hechos ocurridos en Guerrero, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México.

MODUS OPERANDI

Según la información proporcionada por la Comisaría, el presunto responsable aprovechaba la distracción de sus víctimas para sustraer mochilas, carteras y otros objetos de valor, principalmente en autobuses, transporte público y hospitales.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La Comisaría de Seguridad exhortó a las personas que pudieran haber sido afectadas por este individuo a presentar la denuncia correspondiente.