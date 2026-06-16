Periodismo católico debate retos en encuentro nacional; participa Diócesis de Saltillo

El seminarista Jesús Martínez, integrante de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Saltillo, explicó que el encuentro reúne a comunicadores católicos para reflexionar sobre los cambios que atraviesa el periodismo y la manera en que estos impactan en la misión de informar.

Inteligencia artificial, desinformación, pérdida del hábito de la lectura y los desafíos de comunicar en entornos digitales son algunos de los temas que se analizan durante el Encuentro Nacional de Periodismo Católico , en el que participan representantes de diversas diócesis del país, incluida la de Saltillo.

”Los temas, a grandes rasgos, que se están viendo: son el periodismo con una mirada humana y esperanzadora, el papel de la inteligencia artificial con criterio, ética y responsabilidad, periodismo en transición, tecnología, credibilidad y misión en el ecosistema digital”, señaló.

Explicó que las distintas ponencias han permitido analizar el panorama actual del periodismo en México, así como los desafíos que enfrentan quienes ejercen esta labor desde medios vinculados a la Iglesia.

“Cuáles son los retos actuales, en dónde están los desafíos, qué es a lo que se enfrenta un periodista católico, qué es lo que buscamos transmitir. Cómo se convive desde aquellos que todavía hacen periódicos físicos, cómo conviven con este ecosistema digital y cómo llegan a esos lectores todavía”, comentó.

De acuerdo con Martínez, una de las reflexiones más relevantes gira en torno a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder la esencia de la labor periodística.

“Creo que el tema más importante es cómo el periodista católico, en esta búsqueda de la verdad y en esta comunicación de la verdad, la cual es su misión, cómo se va adaptando sin perder su esencia, cómo se adapta a todas estas innovaciones tecnológicas”, expresó.

Entre los retos identificados durante el encuentro destaca la disminución de lectores y la competencia que enfrentan los medios ante plataformas digitales diseñadas para captar la atención de manera inmediata. Además, explicó que las discusiones también han abordado la necesidad de fortalecer la credibilidad de los medios y combatir la desinformación que circula en redes sociales.

“En esta época de las redes sociales y de la desinformación, debemos aprender a informar; volver a las bases de la fidelidad, la verdad y el evangelio, que a final de cuentas es el sostenimiento de todo el actuar del periodista católico”, indicó.

Otro de los temas recurrentes en las ponencias es la búsqueda de nuevas formas de conectar con las audiencias, particularmente con los jóvenes. Agregó que las historias humanas continúan siendo una de las herramientas más efectivas para generar empatía y acercar los mensajes a la población.

El Encuentro Nacional de Periodismo Católico congrega a cerca de 50 participantes de distintas diócesis del país. La representación de Saltillo está integrada por el padre José Ignacio Flores, responsable de la Pastoral de la Comunicación, el seminarista Jesús Martínez y María Teresa Ramos.

Por último, el seminarista hizo un llamado a los consumidores de información a verificar contenidos y desarrollar un pensamiento crítico frente a la creciente circulación de noticias falsas.