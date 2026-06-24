Celebran bautismos y primeras comuniones de pacientes del CRIT Saltillo

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    Celebran bautismos y primeras comuniones de pacientes del CRIT Saltillo
    Niñas y niños del Centro de Integración Infantil Teletón Saltillo durante la ceremonia de bautizo y primera comunión. CORTESÍA

Ceremonia religiosa reunió a cerca de 40 menores del centro infantil, gracias al apoyo de voluntariado y parroquia local

Con profunda emoción y un ambiente de alegría, se llevaron a cabo los bautizos y primeras comuniones de aproximadamente 40 pacientes del Centro de Integración Infantil Teletón Saltillo, en una jornada marcada por la fe, la esperanza y el acompañamiento familiar.

La celebración fue posible gracias al respaldo del área de Acción Voluntaria, así como a la Parroquia de San Patricio y al padre Juan Carlos, quienes participaron activamente en la realización de los sacramentos, brindando a niñas, niños y jóvenes un momento de gran significado espiritual.

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El Centro Teletón destacó el valor de este tipo de encuentros, que fortalecen los lazos comunitarios y representan un apoyo integral para las familias, al compartir experiencias que dejan una huella emocional y espiritual duradera.

$!El padre Juan Carlos, de la Parroquia de San Patricio, ofició los sacramentos en un ambiente de alegría y recogimiento.
El padre Juan Carlos, de la Parroquia de San Patricio, ofició los sacramentos en un ambiente de alegría y recogimiento. CORTESÍA

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Saltillo mantiene actualmente atención activa para alrededor de mil 20 niñas y niños con discapacidad, además de conservar una lista de espera corta y con alta rotación, lo que permite un acceso más ágil a terapias especializadas y servicios de rehabilitación.

El director general del CRIT Saltillo, Herminio Rodríguez Torres, destacó que a lo largo de más de 20 años de operación la institución ha brindado atención a más de 8 mil menores, de los cuales cerca de 2 mil han logrado su alta tras concluir sus procesos terapéuticos.

$!Integrantes del área de Acción Voluntaria acompañaron a las familias en la celebración religiosa.
Integrantes del área de Acción Voluntaria acompañaron a las familias en la celebración religiosa. CORTESÍA

Rodríguez Torres subrayó que estos resultados reflejan la continuidad y alcance del modelo de atención, enfocado en la inclusión, la rehabilitación integral y el acompañamiento a las familias.

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