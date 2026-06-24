En menos de 24 horas, investigan dos presuntos suicidios en Región Norte

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Piedras Negras
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    En menos de 24 horas, investigan dos presuntos suicidios en Región Norte
    Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de dos fallecimientos registrados en menos de 24 horas en la región norte, mientras especialistas reiteran la importancia de atender oportunamente la salud mental. FREEPIK

Un adolescente de 16 años y un hombre de entre 25 y 34 años fallecieron en hechos distintos ocurridos en Piedras Negras y cuya investigación permanece en curso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En menos de 24 horas, dos fallecimientos investigados de manera preliminar como suicidio fueron reportados en la Región Norte de Coahuila, hechos que son indagados por la Fiscalía General del Estado.

El primer caso corresponde a un adolescente de 16 años, localizado sin vida en un domicilio de la colonia Villa Real, en Piedras Negras. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el menor atravesaba una crisis emocional. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Horas más tarde se reportó un segundo caso. Un hombre identificado como Fabián, de entre 25 y 34 años de edad, fue trasladado por sus familiares al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, luego de ser localizado en una situación de emergencia en un domicilio de la colonia Lomas de los Encinos.

Según la información disponible, familiares solicitaron apoyo para agilizar el traslado al hospital; sin embargo, al arribar al nosocomio, el personal médico confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por este hecho y realizará los estudios periciales correspondientes para determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

De manera preliminar, ambos casos son investigados bajo la línea de suicidio; no obstante, serán las investigaciones ministeriales y los dictámenes periciales los que determinen oficialmente cómo ocurrieron los hechos.

Con estos casos, sumarían 25 fallecimientos investigados bajo esta línea en la región norte de Coahuila durante el presente año.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, donde se brinda atención y orientación las 24 horas del día.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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