$!Choca ebrio contra vehículo estacionado, intenta escapar y lo alcanzan metros después en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad, ocasionó un aparatoso percance vial al impactarse contra un automóvil estacionado sobre calles de la colonia Cumbres, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 01:30 horas, cuando el presunto responsable, identificado como Enrique, transitaba en compañía de su pareja sentimental sobre la calle José María Lafragua, con dirección de norte a sur, a bordo de un Volkswagen Jetta.

Debido al estado en el que presuntamente manejaba, al llegar a la intersección con la calle Cartagena perdió el control del volante y se impactó contra el costado derecho de la parte trasera de un Volkswagen Vento que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, el automóvil afectado se subió a la banqueta, mientras que el responsable huyó del lugar. Sin embargo, debido a los daños ocasionados en su propia unidad, esta ya no pudo avanzar después de pasar el periférico Luis Echeverría Álvarez, por lo que los afectados lograron darle alcance.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911 y detuvieron al conductor debido al estado en el que presuntamente se encontraba. Finalmente, al no llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.