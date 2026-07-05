Confunden caída con atropellamiento; hombre ebrio termina hospitalizado en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Confunden caída con atropellamiento; hombre ebrio termina hospitalizado en Saltillo
    Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica por las lesiones sufridas tras la caída. MARTÍN ROJAS

La movilización de cuerpos de emergencia se originó tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona presuntamente atropellada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez

Un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad resultó con lesiones de consideración después de caer sobre la carpeta asfáltica en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Saltillo 2000.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el hombre caminaba por debajo del puente vehicular ubicado en la intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Ingeniero Javier García Villareal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-deja-a-joven-gravemente-herido-en-el-centro-de-saltillo-cuatro-personas-son-detenidas-DL21916995

El individuo, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, al descender del camellón perdió el equilibrio, lo que ocasionó que cayera de bruces, golpeándose la quijada y el pecho.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación en la zona para evitar otro accidente mientras se atendía la emergencia bajo el puente vehicular de la colonia Saltillo 2000.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación en la zona para evitar otro accidente mientras se atendía la emergencia bajo el puente vehicular de la colonia Saltillo 2000. MARTÍN ROJAS

Debido al golpe, el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que automovilistas que circulaban por la zona lo reportaron al número de emergencias 911 como una persona presuntamente atropellada.

$!De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el equilibrio al descender del camellón y cayó de bruces, golpeándose la quijada y el pecho contra el pavimento.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el equilibrio al descender del camellón y cayó de bruces, golpeándose la quijada y el pecho contra el pavimento. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación con el fin de evitar otro accidente.

Paramédicos de la Secretaría de Salud se trasladaron al sitio para valorar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las constantes fallas en el suministro eléctrico afectan gravemente la operatividad de las empresas, afirma Canacintra-Torreón.

Empresarios demandan inversión urgente en red eléctrica ante fallas constantes
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
Coahuila ocupa el lugar 32 nacional en número de asuntos ingresados a los tribunales agrarios.

Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes
La nueva oposición

La nueva oposición
Remate de Merlín

Remate de Merlín
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo