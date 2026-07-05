Confunden caída con atropellamiento; hombre ebrio termina hospitalizado en Saltillo

Un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad resultó con lesiones de consideración después de caer sobre la carpeta asfáltica en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Saltillo 2000.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el hombre caminaba por debajo del puente vehicular ubicado en la intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Ingeniero Javier García Villareal.