Confunden caída con atropellamiento; hombre ebrio termina hospitalizado en Saltillo
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La movilización de cuerpos de emergencia se originó tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona presuntamente atropellada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez
Un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad resultó con lesiones de consideración después de caer sobre la carpeta asfáltica en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Saltillo 2000.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el hombre caminaba por debajo del puente vehicular ubicado en la intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Ingeniero Javier García Villareal.
El individuo, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, al descender del camellón perdió el equilibrio, lo que ocasionó que cayera de bruces, golpeándose la quijada y el pecho.
Debido al golpe, el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que automovilistas que circulaban por la zona lo reportaron al número de emergencias 911 como una persona presuntamente atropellada.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación con el fin de evitar otro accidente.
Paramédicos de la Secretaría de Salud se trasladaron al sitio para valorar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.