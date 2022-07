‘Complicado pero no imposible’: padres ante prohibición de dobles filas en escuelas de Saltillo

Padres de familia en Saltillo aplaudieron la idea de que para el próximo ciclo escolar se prohíban las dobles filas en escuelas, mismas que no solo entorpecen el tráfico vehicular, sino que también ponen en riesgo a los transeúntes .

“Se ve complicado pero no imposible, vamos... se necesitaría una patrulla para cada escuela, no hay una sola en la que no se haga doble o hasta triple fila para dejar a los niños en la puerta pero bueno...veamos. A lo mejor con multitas se dan cuenta los papás que sí pueden levantarse temprano para estacionarse correctamente a una cuadra y caminar para dejar a la criatura”, escribió una mujer, quien fue respaldada por otros usuarios.

Como parte de la conversación, algunas personas señalaron que existen conductores que no respetan la figura de un elemento de tránsito ni las indicaciones que éste da en sitios escolares.

“En la secundaria donde están mis hijos hay patrulla, el oficial les pide que avancen y las señoras se voltean y los ignoran. Simplemente es educación, creemos que tener auto es, forzosamente, estacionarse en la puerta del lugar a donde vamos”, comentó una saltillense.

Sobre la preocupación colectiva de que falten elementos policiales para cubrir la demanda de las escuelas, Zulema Banda comentó que por el momento solo se cuentan con dos patrullas, pero que si es necesario, se buscará agregar al proyecto más elementos y patrullas.

TE PUEDE INTERESAR: Repunta quinta ola: supera los mil casos en un solo día; se pinta de rojo positividad en Coahuila