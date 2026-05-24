Da vuelta mal calculada y daña cuatro vehículos estacionados en Saltillo

Una mujer al volante no calculó correctamente las dimensiones de su vehículo al incorporarse a la calle Pablo de Mejía, lo que provocó que se impactara contra cuatro vehículos estacionados frente a la Clínica 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo. La probable responsable fue identificada como Mayra Janeth ¨N¨, de 40 años de edad, quien conducía un automóvil Volkswagen Jetta. De acuerdo con los primeros reportes, circulaba con dirección al sur sobre la calzada Antonio Narro y, al llegar al cruce con la calle Pablo de Mejía, realizó una vuelta hacia la derecha.

Durante la maniobra perdió el control de la dirección y chocó contra un automóvil Ford Mondeo y una camioneta Nissan que se encontraban estacionados. La fuerza del impacto provocó que ambas unidades fueran proyectadas hacia la banqueta. Posteriormente, al intentar reincorporarse a la circulación, la conductora se desplazó hacia la acera sur, donde impactó otros dos vehículos estacionados, una camioneta Renault Duster y un automóvil Ford, ocasionándoles daños en uno de sus costados.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y notificaron a la conductora que debía contactar a su compañía aseguradora con el fin de llegar a un acuerdo de reparación con los propietarios afectados. Debido a que no hubo personas lesionadas, las autoridades informaron que no procedería su detención; sin embargo, sería sancionada mediante la infracción correspondiente por su responsabilidad en el accidente.