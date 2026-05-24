Da vuelta mal calculada y daña cuatro vehículos estacionados en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Da vuelta mal calculada y daña cuatro vehículos estacionados en Saltillo
    La conductora de un Volkswagen Jetta perdió el control de la dirección al realizar una vuelta hacia la calle Pablo de Mejía, provocando daños en varios vehículos estacionados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al no registrarse personas lesionadas, las autoridades únicamente aplicarán una infracción y coordinarán la reparación de los daños materiales ocasionados

Una mujer al volante no calculó correctamente las dimensiones de su vehículo al incorporarse a la calle Pablo de Mejía, lo que provocó que se impactara contra cuatro vehículos estacionados frente a la Clínica 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo.

La probable responsable fue identificada como Mayra Janeth ¨N¨, de 40 años de edad, quien conducía un automóvil Volkswagen Jetta. De acuerdo con los primeros reportes, circulaba con dirección al sur sobre la calzada Antonio Narro y, al llegar al cruce con la calle Pablo de Mejía, realizó una vuelta hacia la derecha.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-conductor-ebrio-provoca-carambola-y-termina-estrellado-contra-una-barda-IL20908462
$!Tras impactar las primeras unidades, la conductora intentó reincorporarse a la circulación, pero terminó chocando contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la acera sur.
Tras impactar las primeras unidades, la conductora intentó reincorporarse a la circulación, pero terminó chocando contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la acera sur. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Durante la maniobra perdió el control de la dirección y chocó contra un automóvil Ford Mondeo y una camioneta Nissan que se encontraban estacionados. La fuerza del impacto provocó que ambas unidades fueran proyectadas hacia la banqueta.

Posteriormente, al intentar reincorporarse a la circulación, la conductora se desplazó hacia la acera sur, donde impactó otros dos vehículos estacionados, una camioneta Renault Duster y un automóvil Ford, ocasionándoles daños en uno de sus costados.

$!El percance ocurrió frente a la Clínica 73 del IMSS, donde cuatro unidades resultaron afectadas luego de una serie de impactos registrados durante la maniobra de la automovilista.
El percance ocurrió frente a la Clínica 73 del IMSS, donde cuatro unidades resultaron afectadas luego de una serie de impactos registrados durante la maniobra de la automovilista. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y notificaron a la conductora que debía contactar a su compañía aseguradora con el fin de llegar a un acuerdo de reparación con los propietarios afectados.

Debido a que no hubo personas lesionadas, las autoridades informaron que no procedería su detención; sin embargo, sería sancionada mediante la infracción correspondiente por su responsabilidad en el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La percepción positiva hacia la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Coahuila superó los promedios nacionales, según datos del INEGI.

Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI
Presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas, dijo que se busca fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social.

DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
true

Coahuila: Las desangeladas campañas para el Congreso local
true

Toshiaki Nogiwa: campeón saltillense
CUARTOSCURO

Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza
Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada.

Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes
Versiones en el interior de la industria apuntan a cambios en los programas de manufactura del complejo de Ramos Arizpe.

Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda