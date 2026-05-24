Saltillo: conductor ebrio provoca carambola y termina estrellado contra una barda

Un joven, en aparente estado de ebriedad, no alcanzó a llegar a su casa luego de chocar el vehículo que conducía contra tres automóviles y una barda ubicada sobre el bulevar Felipe J. Mery, frente a la colonia Centenario, en Saltillo. Su acompañante, quien presuntamente también se encontraba bajo los efectos del alcohol, resultó con golpes leves en el rostro.

El accidente ocurrió cuando el probable responsable, identificado como David ¨N¨, circulaba a exceso de velocidad con dirección al poniente sobre el bulevar Felipe J. Mery. Al llegar al cruce con la calle 19 de Marzo, no guardó la distancia correspondiente y se impactó contra una camioneta Cadillac Escalade de color negro que se encontraba detenida momentáneamente. De acuerdo con Juan ¨N¨, conductor de la camioneta afectada, se encontraba esperando la luz verde del semáforo cuando ocurrió el impacto.

La fuerza de la colisión provocó que la Escalade fuera proyectada contra un vehículo Dodge Atos y posteriormente contra un Chevrolet, generándose así un choque múltiple. Tras el impacto, el vehículo del presunto responsable se descontroló y terminó estrellándose contra una barda.

Luego del accidente, David ¨N¨ descendió de la unidad con la intención de huir; sin embargo, fue retenido por dos testigos que presenciaron los hechos y posteriormente lo entregaron a elementos de Tránsito Municipal. Ahora, el detenido deberá responder por los daños ocasionados a los cuatro vehículos involucrados, así como a la barda perimetral afectada.