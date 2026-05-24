Saltillo: conductor ebrio provoca carambola y termina estrellado contra una barda

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    Saltillo: conductor ebrio provoca carambola y termina estrellado contra una barda
    La fuerza de la colisión provocó un efecto en cadena que alcanzó a otros dos automóviles, dejando daños materiales en cuatro unidades y en una barda perimetral. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Dos ciudadanos intervinieron para impedir la fuga del presunto responsable y lo entregaron a elementos de Tránsito Municipal tras el accidente

Un joven, en aparente estado de ebriedad, no alcanzó a llegar a su casa luego de chocar el vehículo que conducía contra tres automóviles y una barda ubicada sobre el bulevar Felipe J. Mery, frente a la colonia Centenario, en Saltillo.

Su acompañante, quien presuntamente también se encontraba bajo los efectos del alcohol, resultó con golpes leves en el rostro.

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$!El presunto responsable circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Felipe J. Mery cuando perdió el control de la situación y provocó un choque múltiple que involucró a varios vehículos.
El presunto responsable circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Felipe J. Mery cuando perdió el control de la situación y provocó un choque múltiple que involucró a varios vehículos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió cuando el probable responsable, identificado como David ¨N¨, circulaba a exceso de velocidad con dirección al poniente sobre el bulevar Felipe J. Mery. Al llegar al cruce con la calle 19 de Marzo, no guardó la distancia correspondiente y se impactó contra una camioneta Cadillac Escalade de color negro que se encontraba detenida momentáneamente.

De acuerdo con Juan ¨N¨, conductor de la camioneta afectada, se encontraba esperando la luz verde del semáforo cuando ocurrió el impacto.

$!La camioneta Cadillac Escalade afectada se encontraba detenida en espera de la luz verde del semáforo cuando fue impactada por alcance por el vehículo del conductor señalado como responsable.
La camioneta Cadillac Escalade afectada se encontraba detenida en espera de la luz verde del semáforo cuando fue impactada por alcance por el vehículo del conductor señalado como responsable. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La fuerza de la colisión provocó que la Escalade fuera proyectada contra un vehículo Dodge Atos y posteriormente contra un Chevrolet, generándose así un choque múltiple.

Tras el impacto, el vehículo del presunto responsable se descontroló y terminó estrellándose contra una barda.

$!Tras el percance, el conductor descendió de su vehículo e intentó retirarse del lugar; sin embargo, fue retenido por personas que presenciaron los hechos hasta la llegada de las autoridades.
Tras el percance, el conductor descendió de su vehículo e intentó retirarse del lugar; sin embargo, fue retenido por personas que presenciaron los hechos hasta la llegada de las autoridades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Luego del accidente, David ¨N¨ descendió de la unidad con la intención de huir; sin embargo, fue retenido por dos testigos que presenciaron los hechos y posteriormente lo entregaron a elementos de Tránsito Municipal.

Ahora, el detenido deberá responder por los daños ocasionados a los cuatro vehículos involucrados, así como a la barda perimetral afectada.

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