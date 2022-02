¿Danna Paola usa InDriver en Saltillo? Conductores exhiben que usuarios locales usan fotos de famosos

Si bien la aplicación móvil InDriver, dedicada al servicio de transporte, cuenta con la posibilidad de proporcionar datos personales para promover la confianza y seguridad entre conductores y pasajeros, lo cierto es que algunos usuarios prefieren no solo no poner su información, si no también utilizar fotos de otras personas, incluso famosos.

Así lo dieron a conocer choferes de InDriver en Saltillo, quienes a través de un grupo público en el que interactúan tanto pasajeros como conductores, compartieron una captura de pantalla en la que se aprecia que una persona colocó la fotografía de Danna Paola en su información de la app.

“Esto es humildad, Danna Paola en InDriver ”, escribió el hombre que externó el caso en el que encontró la imagen de la cantante, actriz, modelo y compositora mexicana.

En el fondo de la captura se aprecia una serie de direcciones que corresponden a Saltillo. Así mismo, el resto de fotografías y nombres de usuarios fueron borrados para protección de los datos.