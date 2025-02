Deja a su hermano en la escuela y su auto se incendia en Arteaga

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que las llamas provenían de la parte delantera del vehículo, en el área del motor, lo que inicialmente generó preocupación debido a la cercanía de los componentes altamente inflamables. Inmediatamente comenzaron a realizar las maniobras para sofocar el fuego y evitar que el daño fuera mayor. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos permitió que el incendio no se extendiera más allá de lo inicialmente afectado.

El conductor, Moisés Antonio N., de 21 años, explicó que no había notado el olor a quemado cuando dejó su hermano en la escuela. Según su versión, él no se percató de que algo no estaba bien hasta que regresó al vehículo y vio las llamas. Este detalle sugiere que el incendio pudo haberse originado durante su ausencia, posiblemente debido a un fallo mecánico en el motor.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas, pero pone de manifiesto los riesgos que pueden presentarse cuando se trata de fallas en los vehículos, como incendios repentinos. Las autoridades han recomendado revisar de manera constante los sistemas eléctricos y mecánicos de los automóviles para prevenir situaciones de este tipo.