Dejan lluvias cierres viales y vehículos varados en Saltillo; reportan saldo blanco

Las lluvias registradas este viernes en Saltillo provocaron encharcamientos, cierres parciales de vialidades y vehículos varados en distintos sectores de la ciudad, por lo que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo de apoyo a la población. El Gobierno Municipal informó que, hasta el momento, las precipitaciones han dejado saldo blanco, sin personas lesionadas, aunque diversas corporaciones mantienen recorridos para atender reportes y brindar auxilio a los automovilistas afectados.

Como consecuencia de la acumulación de agua, permanecen cerrados a la circulación tres puntos de la ciudad: el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Liceo Freinet; un tramo del bulevar El Minero, frente al fraccionamiento Residencial Lucerna; y la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, entre Loma Linda y Misión Cerritos. Las autoridades señalaron que al menos una decena de conductores ha recibido apoyo, principalmente en los sectores norte y oriente de Saltillo, donde se registraron los mayores problemas por los escurrimientos.

En el sector Los Ramones, elementos de la Policía Municipal auxiliaron a varias familias y a estudiantes de nivel primaria que se dirigían a una ceremonia de graduación, apoyándolos con su traslado hasta el auditorio de la Universidad La Salle para que pudieran llegar de manera segura al evento. De manera paralela, personal del Cuerpo de Bomberos atendió el incendio de una palmera en la colonia Morelos, sobre la calle 11, entre las calles 24 y 26, logrando controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas o daños mayores. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad, respetar los cierres viales y evitar cruzar zonas inundadas, mientras continúan las labores de vigilancia y auxilio en distintos puntos de la ciudad.

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