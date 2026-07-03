Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo

Tras volverse viral un video en el que un grupo de mujeres, presuntamente integrantes de una asociación protectora de animales, reclamaba a un hombre por un perro que se le habría dado a cuidar, vecinos señalaron que en ese domicilio era habitual escuchar alaridos, principalmente de perros, en Saltillo. Alrededor de las 00:45 horas, un grupo de personas se reunió sobre la calle Francisco de Elizondo, en el fraccionamiento Agua Azul, para incendiar el portón de la vivienda ubicada en el cruce con la calle Humboldt. Además, vandalizaron las paredes con frases acusatorias relacionadas con el caso.

Debido a lo anterior, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes; sin embargo, al arribar, el fuego ya había sido controlado en su totalidad por los presentes. Vecinos indicaron que el sujeto acusado de abusar de los animales huyó de la vivienda debido a las constantes amenazas por parte de saltillenses, quienes se conmocionaron por las graves acusaciones, respaldadas por diversos videos en los que presuntamente se escuchan los alaridos de los caninos provenientes del interior del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, al no encontrarse nadie al interior del domicilio, se retiraron de la zona. Los presentes señalaron que elementos de la Policía Ambiental también acudieron al sitio para inspeccionar la vivienda; no obstante, no lograron obtener alguna prueba que sustentara las acusaciones.

Finalmente, los vecinos exhortaron a las autoridades a poner especial atención en el caso, pues, de resultar ciertas las acusaciones, el presunto responsable podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.