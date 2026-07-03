Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo

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    Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo
    Vecinos solicitaron a las autoridades investigar a fondo las denuncias por presunto maltrato animal y esclarecer los hechos, además de determinar las responsabilidades por los actos de vandalismo registrados en la vivienda. MARTÍN ROJAS

Tras la difusión del caso en redes sociales, vecinos exigieron a las autoridades una investigación para esclarecer las acusaciones y determinar si existió maltrato animal

Tras volverse viral un video en el que un grupo de mujeres, presuntamente integrantes de una asociación protectora de animales, reclamaba a un hombre por un perro que se le habría dado a cuidar, vecinos señalaron que en ese domicilio era habitual escuchar alaridos, principalmente de perros, en Saltillo.

Alrededor de las 00:45 horas, un grupo de personas se reunió sobre la calle Francisco de Elizondo, en el fraccionamiento Agua Azul, para incendiar el portón de la vivienda ubicada en el cruce con la calle Humboldt. Además, vandalizaron las paredes con frases acusatorias relacionadas con el caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-de-camionetas-provoca-caos-vial-en-bulevar-fundadores-NO21858151
$!Habitantes del sector señalaron que el presunto responsable habría abandonado la vivienda tras la difusión de videos y las constantes amenazas derivadas de las acusaciones compartidas en redes sociales.
Habitantes del sector señalaron que el presunto responsable habría abandonado la vivienda tras la difusión de videos y las constantes amenazas derivadas de las acusaciones compartidas en redes sociales. MARTÍN ROJAS

Debido a lo anterior, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes; sin embargo, al arribar, el fuego ya había sido controlado en su totalidad por los presentes.

Vecinos indicaron que el sujeto acusado de abusar de los animales huyó de la vivienda debido a las constantes amenazas por parte de saltillenses, quienes se conmocionaron por las graves acusaciones, respaldadas por diversos videos en los que presuntamente se escuchan los alaridos de los caninos provenientes del interior del inmueble.

$!La Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos ocurridos durante la madrugada, mientras que el inmueble permanecía sin moradores, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar.
La Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos ocurridos durante la madrugada, mientras que el inmueble permanecía sin moradores, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, al no encontrarse nadie al interior del domicilio, se retiraron de la zona.

Los presentes señalaron que elementos de la Policía Ambiental también acudieron al sitio para inspeccionar la vivienda; no obstante, no lograron obtener alguna prueba que sustentara las acusaciones.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble tras recibir el reporte de un incendio; sin embargo, al llegar al lugar, las llamas ya habían sido sofocadas por las personas que permanecían en el sitio.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble tras recibir el reporte de un incendio; sin embargo, al llegar al lugar, las llamas ya habían sido sofocadas por las personas que permanecían en el sitio. MARTÍN ROJAS

Finalmente, los vecinos exhortaron a las autoridades a poner especial atención en el caso, pues, de resultar ciertas las acusaciones, el presunto responsable podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.

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