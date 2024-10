Denuncian posible maltrato animal en Nuevo Teresitas; llaman a concientizar por la vida digna de mascotas

En una imagen que fue compartida por vecinos, se aprecia al perro, llamado Chocolate, amarrado a una ventana con una cadena que restringe su movilidad. La situación generó preocupación entre los usuarios, quienes cuestionaron las condiciones de vida del animal y exigieron la intervención de las autoridades.

La propietaria del perro, quien respondió públicamente a través de la organización Esterilizados A.C., defendió su trato hacia Chocolate. En su declaración, la dueña explicó que el perro pasa las noches en el patio de su casa y que, durante el día, lo deja afuera “para que le dé el aire y vea a la gente”.

Además, argumentó que el animal forma parte importante de su familia, especialmente para sus hijos, quienes han encontrado consuelo en él tras la muerte de su padre.

“Con todo respeto, yo soy la dueña. No pienso discutir ni insultar... El perro se llama Chocolate, por las noches él se guarda en el patio de mi casa y por el día está ahí para que le dé aire y vea gente. El destorcedor se descompuso, pero el perro come, bebe agua, y es el amor y la vida de mis hijos, mía y de mi casa”, señaló la propietaria, pidiendo que no se realicen comentarios sin conocer la situación completa.

“No saben el daño que les pueden causar a mis hijos al quitarlo de su vida”, agregó.

LAS REACCIONES

La respuesta de la dueña no logró calmar la preocupación en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su desacuerdo, cuestionando si las condiciones de vida de Chocolate eran adecuadas. Muchos coincidieron en que tener al perro encadenado durante largas horas no era compatible con un trato digno.

“Ok, no tienes patio, se entiende, pero ponle una cadena que sea de dos metros con un buen destorcedor, una casita donde esté cómodo y tal vez una malla para que esté protegido de otros perros y personas malintencionadas”, comentó un usuario, sugiriendo posibles soluciones que mejorarían la calidad de vida del perro sin comprometer su seguridad.

Otros usuarios fueron más críticos, argumentando que, aunque el perro sea una parte importante de la familia, no es apropiado tenerlo amarrado. “Mis mascotas también son el amor de mi vida y la alegría de mi casa, y jamás están amarrados”, escribió otro comentarista.

Catalina Pabón Loaiza, directora de la fundación Esterilizados A.C., también intervino en la discusión, expresando su preocupación por el bienestar de Chocolate y otros animales en situaciones similares. “Siempre hemos tenido una postura radical frente a estos actos tan reprochables, porque ningún ser debe estar atado, encadenado o encerrado, mucho menos sin agua, sin comida y expuesto a la intemperie”, afirmó Pabón Loaiza.

La directora hizo un llamado a las autoridades, instando a la Policía Ambiental a intervenir en este caso y a educar a la dueña sobre la tenencia responsable de mascotas. “Desafortunadamente, en México hay un absoluto, sino nulo conocimiento de cómo tener y vivir con una mascota de compañía”, comentó, señalando que casos como el de Chocolate son frecuentes y muchas veces resultan en situaciones más graves como desnutrición, abuso o incluso la muerte de los animales.

RECOMENDACIONES

Pabón Loaiza también aprovechó la oportunidad para dar recomendaciones a los dueños de mascotas, especialmente aquellos que viven en espacios reducidos. Subrayó la importancia de adoptar animales que se ajusten al tamaño del hogar, de proporcionar los cuidados necesarios como alimentación, vacunas y paseos, y, sobre todo, de esterilizar a los perros para evitar su reproducción descontrolada.

El caso de Chocolate ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la tenencia responsable de mascotas y las condiciones mínimas que deben garantizarse para su bienestar.

Aunque la dueña defiende su trato hacia el perro, la polémica refleja una preocupación cada vez mayor entre la sociedad por el maltrato animal y la falta de conciencia sobre lo que implica cuidar adecuadamente a una mascota.